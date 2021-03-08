因電視認罪及偏頗報道 英國管理部門處罰CGTN持照商

英國通訊管理局（Ofcom）3月8日相繼公布兩項裁定，由於其名下的中國環球電視（CGTN）在相關報道中未能遵守英國的廣播規則，尊重公平和隱私權，及尊重報道公正性，向CGTN持照方星空華文傳媒有限公司（Star China Media Limited，SCML）分別給予10萬英鎊和12.5萬英鎊的處罰。

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就CGTN報道涉及公平和隱私權原則的裁決，英國通訊管理局表示，“2013年8月27日，央視新聞（其於2016年12月31日更名為CGTN）《中國24小時》（China 24 ）節目播出了報道韓飛龍（Peter Humphrey）先生因刑事犯罪被捕的新聞節目。2014年7月14日播出了報道韓飛龍先生被起訴的《新聞時間》（News Hour）。節目中包括韓飛龍先生為犯罪行為道歉的鏡頭。”聲明指，“韓飛龍先生於2018年11月向英國通訊管理局投訴，稱其獲得央視新聞播出的這兩檔節目中包含的材料，受到了不公正或不公平的待遇，無端侵犯了隱私。”

聲明稱，“在英國通訊管理局於2020年7月6日發布的《廣播和點播公告》第406期的裁決中，我們發現這兩檔節目違反了我們的《廣播守則》第7.1和8.1條。”英國通訊管理局已對星空華文傳媒有限公司處以10萬英鎊的經濟處罰。

英國通訊管理局在當天發布的另一則聲明中表示，已對星空華文傳媒有限公司處以12.5萬英鎊的罰款，原因是其服務的CGTN未能遵守英國的廣播規則。聲明指，“2019年8月11日至2019年11月21日期間，CGTN播出以下5檔節目：《今日世界》（The World Today ）2019年8月11日17:00；《今日世界》，2019年8月26日，08:00；《今日世界》，2019年8月31日，07:00；《今日世界》，2019年9月2日，16:00；《中國24小時》（China 24）2019年11月21日12:15。

聲明稱，“（上述）每個節目都與這一時期香港正在進行的抗議活動有關。這些抗議活動最初是針對香港政府的《逃犯條例》，該法案允許將香港的犯罪嫌疑人送往中國大陸受審。在2020年5月26日出版的《廣播和點播公報》第403期中，英國通訊管理局發現5個節目都沒有保持應有的公正性，違反了《廣播守則》第5.1、5.11和5.12條。”

此前，英國通訊管理局（Ofcom）4日發布聲明，稱當天已撤銷CGTN在英國開展廣播的執照。英國通訊管理局稱，根據此前調查得出的結論，該執照由星空華文傳媒有限公司（Star China Media Limited，SCML）不當持有。據悉，預計將有進一步，英國通訊管理局針對CGTN被指播放電視認罪的裁決結果將於近日公布。