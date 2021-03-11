歐洲議會以壓倒性多數支持歐盟擬定企業倫理道德法

歐洲議會周三以504票支持，79票反對的投票結果通過了一項立法提案，敦促歐盟委員會儘快就跨國集團的企業倫理道德問題制定法案，旨在迫使跨國集團必須對其貨物供應鏈進行徹底的監督，監督商品從原材料到最終推向市場的整個生產鏈中是否存在違背人權，破壞環境等現象。

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根據歐洲議會遞交的法案草案，歐盟企業必須對其供應商的行為作出徹底的評估，並且對其產品生產鏈的整個過程對外公布，做到完全透明。這些措施不僅涉及跨國集團，也同樣適用於一些中小型企業。他們必須實現對侵犯人權，破環環境等現象提出警告，並且進行密切的跟蹤。一旦出現違背謹慎規則的行為，企業的責任將遭受追究，除非企業能夠證明已經採取了一切可能的措施。不過，該草案並未提及在涉及重大事件時追究企業的刑事責任。這也是大赦國際，地球之友，以及標籤上的道德等國際非政府組織的遺憾所在。他們呼籲歐盟委員會在立法時制定一系列明確的規章，加強對觸犯規則的企業的制裁。

上述非政府組織周四發表公告指出，只有制定嚴厲的制裁措施，才能夠阻止跨國集團利用新疆維族人的強迫勞動，阻止法國的建材集團 拉法基集團（Lafarge）不惜與伊斯蘭恐怖組織合作。他們也呼籲法國政府協助歐盟推動上述議案。他們還同時呼籲歐盟各國政府在聯合國制定有關跨國集團與人權公約的談判問題上起到積極的作用，

目前國際工會組織以及其他非政府組織對違背企業道德規則的多個法國企業採取了行動，比如說，巴西以及哥倫比亞的土族人因非法砍伐森林而對法國的商業集團卡西諾集團（Casino）集團提出起訴，指控卡西諾集團對其商場出售的牛肉等商品的來源並未進行追查。