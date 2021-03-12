法國歐洲面臨21世紀危機

法國與歐洲面臨21世紀危機。面對多重威脅的法國，必須重新定義其防禦策略，並在脆弱的歐盟內部擔任領導職務。觀點雜誌（le Point）報道指出，尾大不掉的歐盟，現因安全防衛似乎真空導致陷入癱瘓，又碰上英國脫歐，這台老大機器故障更顯嚴重。

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法國觀點報道指出，自本世紀初以來，法國和歐洲面臨著一系列普遍歷史時代的危機：2008年的金融崩潰、歐元風暴、伊斯蘭主義者的恐怖攻擊、移民浪潮、俄羅斯在烏克蘭的領土擴張，另外如土耳其在敘利亞、在高加索和地中海的擴充地盤。

在新冠病毒疫情持續蔓延下，也更暴露出法國的脆弱，法國可說正處於一個衛健體系的《1940年6月的二次大戰光景》，凸顯其醫療保健系統以及其工業和研究等領域的降級。

另外就是歐盟的降級。從它對疫苗接種計畫的反應遲緩以及其振興計畫姍姍來遲的危機。而且即將面臨2022年總統大選，因此迫切需要取消關於國防的辯論，並迅速讓其從保守的領域走出來。

顯然，法國和歐洲環境退化的速度和幅度程度仍然被低估了。自從它在黎凡特Levant潰敗以來，聖戰組織在社交網路上的擴張，重新部署到已開發社會的核心恐怖社會網絡中，導致戰略上的威脅應運而生，2015年這在法國造成將近270人的死亡。而且藉著自由民主，樹立起敵人。同時，由於牽連到氣候的變化，數字技術，大流行病和人口遷徙運動，地球的危機不斷增多。

全球化行動把大家放置在距離康德式的永久和平還甚遠，帶着民粹激情及宗教激情，強權之間的敵對對手國劇烈競爭。它在把西方世界的嚴重問題中心轉移到了亞洲的同時，也為中國的野心開啟了大門（圍繞其完全是資本主義模型如俄羅斯、土耳其的投影）。不僅增加了對中東和地中海地區的干預，而且還通過社會網絡操縱信息來干預民主國家的生活，還有伊朗，它打算通過核擴散來保護其神權政治。

美國的撤退與中國帝國主義興起

自稱是和平的歐洲實際上被從波羅的海到直布羅陀的衝突地區所包圍。在新的軍備競賽的背景下，南北極的爭奪，太空及和網絡世界的爭奪都變得軍事化了。與此同時，這個1945年以聯合為傳承的秩序，它隨着對干預或限制暴力的機構和規則的質疑而瓦解，通過多邊組織的戰略聯盟到軍備控制條約。

目前因為美國的撤退及中國的帝國主義方興未艾，二十一世紀的國際體系失去了戰略和道德的領導者。

在這個不確定、危險，並失去一切再保證之際，法國和歐盟不僅僅是非常脆弱，而且還是越來越分裂。觀點雜誌指出，法國成功地維持了高效的軍事裝備和國防工業。這建構成其剩餘的幾個卓越端頭中的其中之一。自阿爾及利亞戰爭結束以來，法國可以依靠的有核威懾、一個完整的軍隊模型，以及在大約120個外國行動方案形成的戰略文化。但是，與他們的能力相比，我們的國家處於過度曝光狀態，其武裝部隊過度參與各項安全行動。常備兵部署了3萬多名常備士兵，這導致人員和物資的加速磨損。一支遠征軍將面臨雙重風險，它將無法再進行高強度戰鬥的軍事力量和軍事制度。將因為一個無法應對危機，以及它因一個瀕臨滅亡的工業和落伍過時的研究導致國家債務超過國民生產所得的120 %的而破產。就其本身而言，面對風險泛濫，歐盟似乎已經因為安全呈現真空，而使它陷入癱瘓，這因英國脫歐而更嚴重。這也使其失去了三分之一的軍事潛力。這個立基於法律和市場的歐盟對於自己的安全走向很難重新下定義。在新冠疫情當中，它意識到自己對中國及美國的以來，這讓它自己受到驚嚇，併產生一種藥重新奪回一部分 主權。但這在工業領域、貿易及科技上仍然受到限制，除了戰略之外。

雖然北歐及東歐國家努力充實武器裝備，俾能回應俄羅斯推進領土的企圖，歐盟堅持否認受到威脅，並堅決無條件地優先投資在社會開銷上，而影響了安全經費。

為了營造1945年美國重返歐洲的幻想畫面，以及拜登勝選後的對北約無條件的保證，或者砍掉防禦基金，又回到了在談判時訂定的2021至2027期間的軍費預算從130億歐元砍到70億歐元。

在英國脫歐對歐洲大陸的安全負有特別責任的法國，必須必須恢復其雄心勃勃的雄心和資源。目標是圍繞以下目標制定一項全球戰略：自治，有彈性，靈活性，協調國家各部門的工作。與我們的夥伴和盟友以及與經濟和社會參與者合作的能力。X 因此，有必要繼續按照軍事規畫法的規定加大投入力度，特別是從2023年到2025年每年增加30億歐元經費。這是為了維持威懾力現代化不可或缺的，這也涉及到能夠讓軍人的職業在招募人員時保持具有吸引力，以及工業和研究能具有能見度並且有足夠的經費，俾能避免在健康事務上碰到的崩盤。

歐洲面臨中美之間的競爭：只有一個安全聯盟才能讓歐盟避免成為二十一世紀中美角力時被踩壓的對象，就像冷戰時期被夾在美國與蘇聯之間一樣。

歐洲必須由上首先要鍛煉自己，逐漸恢復一種具備戰略性並且是共享運營的文化。然後由下鋪陳，采實用主義，

歐盟必須通過打擊恐怖主義，保護主要的基礎設施，控制邊界，監視地中海，進行在太空及網絡空間的合作。

報道說，在法國和在歐洲一樣，我們必須利用新冠疫情為我們效力。它已將國家的安全和復原力列為首要任務中的首要。根據戴高樂將軍的原則，為軍隊而建立軍隊的時間比以往任何時候都少了，但可以為把軍隊用來服務法國、服務歐洲，並把安全用來為自由而服務。