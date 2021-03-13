全法重症監護超過4千
發表時間：
法國13日通報過去24小時內有29759人確診感染；174人死亡。全法累計死亡人數已經超過9萬人，為90315人。需要重症監護者超過了4000人，這是2020年11月26日來首次超過4千名重症患者。英國接種至少一劑新冠疫苗人數攀升至2368萬4000人，13日通報新增121人於確診感染28天內不治，累計染疫病故增至12萬5464例。
廣告
英國境內染疫不治人數高居歐洲之冠，全球排名第5高，僅次於美國、巴西、墨西哥和印度。今天境內新增5534人確診感染，較12日通報6609人染疫減少，累計確診增至425萬3820例
此外，意大利衛生部13日通報，新增新冠相關死亡317例，較前一天的380死減少，累計病故增至10萬1881例， 排名歐洲第2高，僅次於英國，全球排名第6高，僅次於美國、巴西、墨西哥、印度和英國。意大利希望到今年9月，能夠有70%的民眾都將接種新冠疫苗。
意大利境內13日新增2萬6062人確診，較前一天的2 萬6824人染疫減少，累計確診攀升至320萬1838例。
不包括加護病房的染疫住院病患13日達2萬4153人，較前一天的2萬3656人增加。加護病收治重症病患今天新增270人，較12日的226人增加，總收治重症患者則從前一天的2914人增至2982人。