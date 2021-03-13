Covid-19:西班牙給企業撥款110億歐元

西班牙桑切斯政府嘗試以歐盟援助為槓桿，重振遭Covid-19疫情重創的經濟。

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在西班牙執政的社會黨人想法是，對在疫情中處境艱難的大多數企業凈化財務狀況。西班牙政府準備給因Covid疫情處境艱難的企業撥款110億歐元，以期重振經濟。110億歐元中的40億歐元將是貸款形式，70億歐元將是直接援助方式。

據本台RFI記者François Musseau周六（2021年3月13日）發自馬德里（Madrid）報導，對自2020年三月起因衛生危機處於輸液狀態的大多數西班牙企業而言，桑切斯的這一舉措如同輸氧。西班牙社會黨政府在直接援助框架下，撥款70億歐元。具體的說，直營職業者每人3千歐元，企業則是依據營業額和規模，每家4千歐元至20萬歐元。

資金管理下放大區

這筆撥款將由西班牙17個大區直接管理，並將帶來無以倫比的效用，因為這將被用於支付工資ˎ 支付供應商採購用品。這一援助尤其是要撥給酒店和餐飲業。這也解釋了為何其中有20億歐元轉款用於西班牙的兩座主要依賴旅遊業為經濟支柱的群島：巴利阿里群島（Baléares）和加那利群島（Canaries）。

剩下的50億歐元將分散給其它大區，兩大主要用途分別為：致力於年輕人的就業和為國家財富做貢獻。