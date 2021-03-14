愛爾蘭建議推遲使用阿斯利康疫苗 發表時間： 14/03/2021 - 22:16 L'Irlande a recommandé de duspendre par "précaution" l'utilisation du vaccin Astrazeneca © Gent SHKULLAKU/AFP 作者： 法廣 3 分鐘 愛爾蘭衛生部14日表示，該國免疫諮詢委員會當地時間周日建議暫時停用阿斯利康新冠疫苗，因為從挪威藥品管理局獲得了有關這款疫苗的新信息。 廣告 繼續瀏覽後續 愛爾蘭副首席醫療官羅南·格林博士在一份聲明中建議愛爾蘭暫緩接種阿斯利康疫苗，理由是擔心該疫苗有可能導致接種者體內出現“血凝”問題。 挪威衛生當局周六表示，挪威3名衛生工作者近期接種阿斯利康疫苗後發生出血、血栓和血小板數量過低的情況，正在醫院接受治療。據報道，阿斯利康疫苗接種占愛爾蘭管理的57萬支疫苗中的近20%，主要向醫護人員提供。愛爾蘭免疫諮詢委員會表示，在收到更多信息之前，該機構採取了預防措施，已周日晚些時舉行會議。 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw 新冠病毒