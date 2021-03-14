停用阿斯利康

愛爾蘭建議推遲使用阿斯利康疫苗

L'Irlande a recommandé de duspendre par "précaution" l'utilisation du vaccin Astrazeneca © Gent SHKULLAKU/AFP

作者： 法廣 3 分鐘

愛爾蘭衛生部14日表示，該國免疫諮詢委員會當地時間周日建議暫時停用阿斯利康新冠疫苗，因為從挪威藥品管理局獲得了有關這款疫苗的新信息。