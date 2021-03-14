烏克蘭擔憂東部分離地區戰事再起

烏克蘭頓巴斯地區緊張加劇，逐漸復燃的戰鬥已造成烏克蘭軍人陣亡。

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在烏克蘭，頓巴斯（Donbass）地區緊張加劇，戰事已逐漸復燃，造成至少有一名烏克蘭軍人於3月12日周五陣亡。儘管分離主義者與忠於政府人士之間自去年夏季以來維持着停火，但基輔與莫斯科之間緊張局勢加劇可能會影響到這場已歷時7年戰爭里最久的一次休戰。

據本台RFI記者Stéphane Siohan周日（2021年3月14日）發自基輔（Kiev）的報導，3月12日周五，一名烏克蘭軍人在頓涅茨克（Donetsk）西南的Mariinka遭狙擊手殺死。這是今年初以來第13名遭殺害的烏克蘭軍人。

法廣存檔圖片：俄羅斯總統普京 Image d'archive RFI : Le président russe Vladimir Poutine lors de son annonce du retrait de la Russie du traité «Ciel ouvert» lors d'un Conseil de sécurité par visioconférence le 15 janvier 2021. AP - Mikhail Klimentyev

最近幾周，頓巴斯地區在戰事加劇。雖然很難確定其中的因果關係，但本次事態惡化始於烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）制裁國內親俄政治領袖ˎ 普京（Vladimir Poutine）在烏克蘭政治遊戲中的主要中介梅德韋丘克（Viktor Medvedtchouk）之後。

自三月初以來，親俄分離主義者就已宣布，允許預防性打擊以避免烏克蘭的進攻。基輔方面則駁斥有意採取敵對行動。

法廣存檔圖片 ： 歐洲安全與合作組織主席林德女士 Image d'archive RFI: Ann Linde, la présidente de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), et la ministre suédoise des Affaires étrangères. © AFP/Archive 法新社

在外交層面，基輔與莫斯科關係在惡化。自拜登（Joe Biden）入主美國白宮以來，烏克蘭對俄羅斯提高了聲調，明斯克和平進程已經完全遇阻。據歐洲安全與合作組織（OSCE）主席林德（Ann Lind）表示，俄羅斯阻止談判取得進展。在衝突地區，擔憂在加劇，一旦春季來臨，敵對行動就有可能重新開始。