地緣政治/歐洲

烏克蘭擔憂東部分離地區戰事再起

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法廣存檔圖片： 烏克蘭戰士在頓涅茨克 攝於2021年2月16日 Image d'archive RFI : Des soldats ukrainiens sur le front du conflict avec les séparatistes pro-russes dans la région de Donetsk, le 16 février 2021.
法廣存檔圖片： 烏克蘭戰士在頓涅茨克 攝於2021年2月16日 Image d'archive RFI : Des soldats ukrainiens sur le front du conflict avec les séparatistes pro-russes dans la région de Donetsk, le 16 février 2021. © AFP - ANATOLII STEPANOV 法新社
作者： 尼古拉
10 分鐘

烏克蘭頓巴斯地區緊張加劇，逐漸復燃的戰鬥已造成烏克蘭軍人陣亡。

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在烏克蘭，頓巴斯（Donbass）地區緊張加劇，戰事已逐漸復燃，造成至少有一名烏克蘭軍人於3月12日周五陣亡。儘管分離主義者與忠於政府人士之間自去年夏季以來維持着停火，但基輔與莫斯科之間緊張局勢加劇可能會影響到這場已歷時7年戰爭里最久的一次休戰。

據本台RFI記者Stéphane Siohan周日（2021年3月14日）發自基輔（Kiev）的報導，3月12日周五，一名烏克蘭軍人在頓涅茨克（Donetsk）西南的Mariinka遭狙擊手殺死。這是今年初以來第13名遭殺害的烏克蘭軍人。

法廣存檔圖片：俄羅斯總統普京 Image d'archive RFI : Le président russe Vladimir Poutine lors de son annonce du retrait de la Russie du traité «Ciel ouvert» lors d'un Conseil de sécurité par visioconférence le 15 janvier 2021.
法廣存檔圖片：俄羅斯總統普京 Image d'archive RFI : Le président russe Vladimir Poutine lors de son annonce du retrait de la Russie du traité «Ciel ouvert» lors d'un Conseil de sécurité par visioconférence le 15 janvier 2021. AP - Mikhail Klimentyev

最近幾周，頓巴斯地區在戰事加劇。雖然很難確定其中的因果關係，但本次事態惡化始於烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky制裁國內親俄政治領袖ˎ 普京（Vladimir Poutine）在烏克蘭政治遊戲中的主要中介梅德韋丘克（Viktor Medvedtchouk）之後。

自三月初以來，親俄分離主義者就已宣布，允許預防性打擊以避免烏克蘭的進攻。基輔方面則駁斥有意採取敵對行動。

法廣存檔圖片 ： 歐洲安全與合作組織主席林德女士 Image d'archive RFI: Ann Linde, la présidente de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), et la ministre suédoise des Affaires étrangères.
法廣存檔圖片 ： 歐洲安全與合作組織主席林德女士 Image d'archive RFI: Ann Linde, la présidente de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), et la ministre suédoise des Affaires étrangères. © AFP/Archive 法新社

在外交層面，基輔與莫斯科關係在惡化。自拜登（Joe Biden）入主美國白宮以來，烏克蘭對俄羅斯提高了聲調，明斯克和平進程已經完全遇阻。據歐洲安全與合作組織（OSCE）主席林德（Ann Lind）表示，俄羅斯阻止談判取得進展。在衝突地區，擔憂在加劇，一旦春季來臨，敵對行動就有可能重新開始。

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