英國違反脫歐協議，歐盟採取法律行動

歐洲聯盟委員會星期一對英國違反脫歐協議採取法律行動，送歐洲聯盟法院審理，要求英國取消單方面延長對輸往北愛爾蘭的食品檢查寬限期，強調英國有一個月時間回覆。

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中央社報道，歐洲聯盟執委會星期一表示，對英國發出正式信函，因違反脫歐「北愛爾蘭議定書」而採取法律行動，要求英國採取迅速的補救行動，恢復遵守議定書條款。

歐盟強調如果屆時英國沒提交回覆，歐盟可以在適當情況下發布意見，而根據議定書條款，歐洲聯盟法院擁有審理權力，最終可能處以罰款。

這件爭端起源於英國運往北愛爾蘭的農產食品檢查寬限期原定在3月底到期，但英國政府自行宣布將限期延長至10月，英方稱此舉對於確保商品自由流動至北愛爾蘭是必要的。

但英方此舉引發歐盟的不滿，歐盟執委會副主席塞夫柯維奇先前曾表示，英國對北愛爾蘭的貿易規範採取單方面行動違反協議並破壞信任，歐盟將依據議定書和脫歐協議所確立的「合法手段」，做出回應。

而星期一歐盟正式宣布將對英國採取法律行動。

歐盟過往針對違反歐盟法律的國家處理程序都是先致函通知啟動爭端解決機制，如果不能解決再送往歐洲聯盟法院審理。但審理期可能長達數年。

這是繼英國去年威脅要通過內部市場法案推翻部分退脫協議之後，布魯塞爾近半年以來第2次針對脫歐協議對英國提起訴訟。