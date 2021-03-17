歐委會提出歐盟旅遊“綠色數字證書” 或6月份實施

歐盟委員會本周三（17日）提出了“綠色數字證書”，並展示其所包含登錄的項目內容。這是為允許歐盟27國的人民今夏能夠自由旅行而推出的共同項目。

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“歐洲在開展疫苗接種運動的開始非常艱難遲緩。但現在好消息是，“自那以後，我們取得了長足進步”，這是歐洲委員會主席馮·德·萊恩（von der Leyen），周三在引言介紹她的這項“綠色數字證書”時鏗鏘有聲指出的。 3月17日，周三，歐委會宣布展示了，為允許歐盟27國的人民在今年夏天能夠自由旅行而推出的這個共同項目。

就形式上來說，證書將配備QR碼，以數字方式，或者給“沒有智能手機的公民則在紙張上顯示”。實施後，一名歐洲公民，無論他以何種交通工具（飛機、火車、或汽車等），從一個國家前往另一個國家時，在邊境檢查期間都必須出示這項綠色數字證明。

該證書預定於6月份開始實施，但在接下來的幾周內，它將因此成為布魯塞爾法律辯論的主題，因為至目前，並非所有成員國都對此表示信服。歐委會進一步說明，這是一個免費，臨時的工具，一旦疫情危機結束，它就不會持續下去一。”歐委會主席布爾通（Breton）也堅持保證說，當然，將保證這個綠色數字證書GDPR所記載的健康數據能受到保護和保密”。

歐盟期盼通過該證書“來證明某人已接種新冠疫苗，或最近剛從新冠病毒感染中康復，或在其檢測中查獲為陰性結果的證明”。當然證書上也有這名公民接種疫苗的日期，哪種疫苗。歐洲藥品管理局（EMA）已經批准了這計畫，條件是在證書上提出所接種的疫苗必須是經過歐盟批準的疫苗之一，例如：輝瑞、莫德納、阿斯利康及強生等的抗新冠病毒疫苗。中國及俄羅斯的疫苗目前尚無法被承認而被登記在這個綠色證書上。

對於歐盟主席馮·德·萊恩提出實施的這個綠色數字通行證書，的確，那些非常依賴旅遊業的南歐的國家（如希臘和西班牙）自6月以來就一再重複要求，將此類工具落實到位的願望，但法國或德國對此的態度，比較大的程度是相當的勉強。