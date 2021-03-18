歐盟與土耳其難民協議 安卡拉新思路

歐盟與土耳其難民協議簽署了五年，安卡拉一再抱怨執行進度“緩慢”。如今，雙方地緣政治關係惡化，埃爾多安總統提出“修訂”思路。

廣告 繼續瀏覽後續

依照歐盟與土耳其在2016年3月18日簽署的難民協議，布魯塞爾承諾60億歐元供土耳其用於接待350萬敘利亞難民。作為交換，安卡拉保證阻止過境難民前往歐洲，避免出現新的難民危機，但面對雙方關係緊張，這一協議的修訂與執行似乎已受阻。

據本台RFI記者Anne Andlauer周四（2021年3月18日）發自安卡拉的報導，歐盟與土耳其難民協議簽署五年之後，安卡拉顯然對條文不滿。實際上，埃爾多安總統在這一協議簽署後不久，就開始提出批評。在金融層面，土耳其總統曾想讓這筆60億歐元直接入土耳其國庫，而不是根據具體的難民人道項目逐案分配。埃爾多安聲稱，當前情況允許其對金援到位“緩慢”提出批評。

法廣存檔圖片 - Image d'archive RFI : L'UE est confrontée à une série de problèmes majeurs avec la Turquie, notamment le rôle d'Ankara dans les conflits en Syrie, en Libye et au Haut-Karabakh. © THIERRY CHARLIER AFP/File 法新社

安卡拉不滿事出有因

這一協議還有政治上的附加條件，即豁免土耳其公民赴歐盟的申根簽證，重啟土耳其加入歐盟的談判，調整歐盟與土耳其之間的關稅。就以上幾點，土耳其方面目前一無所獲。當然，土耳其自2016年以來出現法制倒退，但埃爾多爾總統並不認同，尤其是安卡拉確實阻止了難民的開赴。因此，土耳其總統多次威脅要“撕毀”協議。不過，安卡拉最近降低了聲調，而是提出予以“修訂”。

安卡拉提出修訂思路

埃爾多安​​​​​​​提出的“修訂”思路，首先是想要獲得更多金援。土耳其境內現有360萬敘利亞難民，這對國家財政造成壓力。而且，各種跡象都顯示，大部分難民將不走了，至少不會很快就走。安卡拉希望對已實施的項目提供新的財政援助。土耳其想要與歐盟修訂原協議的另一原因是，難民人流的結構發生了變化，敘利亞人已不再是過境土耳其的難民主流。

法廣存檔圖片 ：土耳其總統埃爾多安 2020年3月9日 攝於布魯塞爾 Image d'archive RFI : Le président turc Recep Tayyip Erdogan, lors d'une rencontre avec le président du Conseil européen Charles Michel à Bruxelles, le 9 mars 2020. © REUTERS - Francois Lenoir 路透社

過去五年，在土耳其被捕的非法移民中，有三分之一是阿富汗人，緊隨其後的是巴基斯坦人。埃爾多安一年前曾聲稱，要打開歐洲的大門。但當時涌到希臘邊境，想要赴歐洲的難民人潮中，敘利亞人只是少數。

地緣政治關係的惡化

自2016年以來，歐盟與土耳其的關係在多項國際重大問題上出現惡化，尤其是與希臘之間發生的東地中海危機，還有塞浦路斯的現狀。其後果是導致歐盟與土耳其之間關稅同盟談判頓足不前。歐盟成員國領導人預計下周召開峰會（2021年3月25日-26日），屆時將再次探討土耳其問題。他們已注意到安卡拉近期放緩了調門，但期待看到切實行動。