愛爾蘭：衛生危機致男性遭家暴上升

愛爾蘭自Covid-19疫情危機爆發以來，男性因遭家暴而求援的情況大幅增加。

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眾多國家意識到，Covid-19病毒衛生危機所造成的附帶傷害之一是家庭暴力的增加。其中針對婦女的家暴當然受到各方關注，但一些男性也在家受到心理上和肢體上的暴力傷害。

歐盟成員國愛爾蘭的協會人士對Covid-19疫情危機導致其境內男性被家暴上升的情況感到不安。

Image d'archive RFI: Des passants dans une rue piétonne de Dublin le 31 décembre 2020 (image d'illustration). © AFP - PAUL FAITH 法新社

據本台RFI記者Emeline Vin星期天（2021年3月21日）發自都柏林（Dublin）的報道，«愛爾蘭男性救助»協會(Men’s Aid Ireland )指出，自Covid-19疫情爆發以來，接到的求援電話增加了35%。這一協會有一條專用電話線便於遭到家暴的男性求援，但依照當前節奏，可能將無法應付。

愛爾蘭於2021年元月第三次封城初期，有80通求援電話未能接下，原因是缺乏資源。更讓協會人士感到不安的是，一些致電求援的男性，已處於接近要自殘或要自殺的極度悲慘狀態。

Image d'archive RFI : les rues de Dublin désertes pour la Saint-Patrick, la fête nationale, le 17 mars 2021. © AFP - PAUL FAITH 法新社

«愛爾蘭男性救助»協會注意到，求援者的個人情況各不相同，各個年齡層都有。大多數是在40歲至55歲，但也有8旬老人；職業情況也各不相同，從工人到警察，也有工程師。其中95%，主要是由於女性伴侶造成的心理傷害。

男性求援升幅超過女性和兒童

男性因遭遇家暴而撥打求援專線的升幅高出女性和兒童求援專線，後兩者的升幅分別在25%左右。«愛爾蘭男性救助»協會呼籲都柏林當局予以更多關注，增加撥款。這一協會在2020年僅收到5000歐元的政府補貼。