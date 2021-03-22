法新社：英國制裁4名中國官員

3月22日，歐盟宣布正式制裁侵犯人權的中國官員和實體之後，英國隨後也做出同樣宣布，這是1989年北京天安門大屠殺事件後，英國再次制裁中共。拉布在議會上表示：我們的方法是與我們的國際合作夥伴一起譴責這些公然侵犯人權的行為。

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英國《衛報》評論說，歐盟和英國雙雙對大規模迫害新疆維吾爾族的中共高官實施制裁，說明他們跨越了政治困境（political rubicon）。英國外交大臣拉布（Dominic Raab）2月22日曾在聯合國人權理事會的一次視頻發言中指出，酷刑、強制勞工以及強制節育等都在中國的新疆自治區以“工業化規模”發生。他說，新疆發生的事情已超出人們的想象。

法新社倫敦消息，英國外交大臣多米尼克·拉布（Dominic Raab）宣布了制裁措施，對4名中共政府官員以及一個新疆實體施資產凍結和旅行禁令。這是英國首次在本國“全球人權制裁”（Global Human Rights）框架下的行動。

跟歐盟一樣，英國制裁的對象為：新疆維吾爾自治區公安廳廳長陳明國（Chen Mingguo）、中共高級官員王明山（Wang Mingshan）、王君正（Wang Junzheng），新疆維吾爾自治區前黨委副書記朱海侖（Zhu Hailun）。被制裁的實體為新疆生產建設兵團公安局。

拉布說，中共廣泛侵犯新疆人權的證據不容忽視，包括對新疆人進行大規模拘留、監視、酷刑和強迫絕育的報導。

英國外交部的聲明寫道，這些制裁是英國、美國、加拿大和歐盟集體行動的一部分，現在國際趨勢是，越來越多的國家譴責中共的人權記錄，例如有39個國家在聯合國簽署了一份相關的聯合聲明。

上個星期，美國對與侵犯香港民主的24名中共官員實施了制裁。