布林肯：美國希望避免北極地區軍事化

在俄羅斯17日捍衛其在北極地區的軍事活動後，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）18日表示，美國希望避免北極地區軍事化。

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法新社報導，布林肯將於19及20日出席在冰島首都雷克雅維克（Reykjavik）登場的北極圈八國外長北極會議（Arctic Council）集會，並於會議上與俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）見面。

他在集會前夕於雷克雅維克的記者會表示：“我們對北極地區部分軍事活動增加感到擔憂。那增加危險或意外可能性…破壞該地區和平與永續未來的共同目標。我們需要避免北極地區軍事化。”

隨着氣候變遷使得北極更容易進入，接壤北極的國家以及中國，對該地區天然資源、航道及戰略地位的興趣與日俱增。

近年來，俄國總統普京（Vladimir Putin）已將俄國北極地區列為首要戰略地點，下令在當地進行軍事基礎建設投資，並開採礦產，但也加劇與北極會議成員國的緊張。

拉夫羅夫17日警告西方國家，勿爭奪北極主權。他在莫斯科召開記者會指出：“長期以來，大家都很清楚，這是我們的領域，這是我們的土地。我們有責任確保我們的北極海岸安全。”