研究顯示：AZ與輝瑞疫苗混用安全有效

2021年2月23日，西雅圖校園VA Puget Sound VA Puget Sound Health Care System 一個容器中展示的用於注射輝瑞疫苗的針筒。

西班牙18日公布的初步研究結果顯示，一項COVID-19疫苗混用研究發現，對已接種第一劑AZ（阿斯特捷利康）疫苗的人士，再施打一劑輝瑞疫苗，不僅高度安全又有效。

廣告 繼續瀏覽後續

中央社報道：西班牙政府支持的卡羅斯三世衛生研究所（Carlos III Health Institute），針對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）進行混合疫苗（Combivacs）研究。

參與這項研究的約670名18至59歲志願者，都已接種第一劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗（簡稱為AZ疫苗）。

受試者被分為兩組，其中約450人額外施打一劑輝瑞（Pfizer）疫苗，其餘約220人則是不接種另一支疫苗的對照組。

研究發現，相較於只施打一劑AZ疫苗的對照組，後來加打一劑輝瑞疫苗的受試者血流內IgG抗體含量高出30至40倍。

與此同時，受試者在加打一劑輝瑞疫苗後，體內的中和抗體量增加7倍，比接種第二劑AZ疫苗後觀察到的雙重效果還要高出許多。

研究領導人之一坎平斯（Magdalena Campins）博士指出，僅有1.7%受試者報告出現嚴重副作用，這些副作用僅限於頭痛、肌肉疼痛和一般性不適。

另據法新社報道：美國科學家所做的最新研究顯示，輝瑞（Pfizer）&BNT、莫德納（Moderna）兩款COVID-19疫苗，對最先出現於印度的兩種變異病毒仍高度有效。

但這類實驗室的研究無法預測實際情況的有效性，因此仍須透過其他研究加以驗證。

這份由紐約大學葛羅斯曼醫學院（NYU Grossman School of Medicine）與紐約大學朗格尼醫學中心（NYU Langone Medical Center）進行的實驗室研究，尚未刊於同儕審查的期刊上，因此被認為只是初步研究。

這份研究的資深作者藍道（Nathaniel "Ned" Landau）告訴法新社：我們發現疫苗抗體面對變種病毒時會略弱，但也沒弱到哪去，因此我們認為疫苗還是很有保護效力。