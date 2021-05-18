西班牙遣返一半兒入境非法移民

8000多名摩洛哥偷渡客在一日間湧入西班牙在非洲的飛地休達。西班牙媒體稱，摩洛哥故意放任人民偷渡，目的是外交報復西班牙。 西班牙內政部表示：他們已經遣返了4000人。西班牙內政部宣布增派警力，以面對成千上萬來自鄰國摩洛哥移民的突然湧入。

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雙方分別召見了大使，表達極為的不滿。面對大批非法移民入境，西班牙首相桑切斯(Pedro Sanchez)取消了巴黎的行程，來到休達(Ceuta)和梅利利亞(Melilla)兩個直轄市，以協助控制摩洛哥非法移民入境西班牙。

西班牙與摩洛哥的外交翻臉，始於今年4月下旬。當時，摩洛哥媒體突然發出獨家報導，指控西班牙政府“惡意介入摩洛哥內政”，涉嫌秘密收治染上新冠病毒的“西撒哈拉叛軍領袖”布拉希．加利（Brahim Ghali）。

現年71歲的加利，是西撒哈拉獨立武裝“波利薩里奧陣線”的秘書長，也是“阿拉伯撒哈拉民主共和國”的總統——自認西撒哈拉是主權獨立的波利薩里奧陣線，自1970年代末期就一直尋求“獨立建國”；但鄰近的摩洛哥與毛里塔尼亞卻同時主張擁有西撒哈拉的統治主權。

三方因此爆發了超過15年的“沙漠混戰”，一直到1991年才接受聯合國的調解停火，但西撒的獨立自決公投卻一直停滯不前，摩洛哥王國也始終沒有完全放棄對西撒哈拉的主權立場。

波利薩里奧陣線與摩洛哥的“休戰對峙”，一直持續到2020年12月——摩洛哥王國突然以“波陣恐攻襲擊摩洛哥建築工人”為由，重新發動了沙漠戰爭；同一時間，時任美國總統特朗普也在女婿庫許納的安排下，出人意表地承認“摩洛哥擁有統治西撒的合法主權”——一時間的國際大亂雖讓摩洛哥得以趁勢進擊，但全球疫情中無人知曉的沙漠戰爭卻自此蔓延開來。

在西撒哈拉衝突持續進行的同時，長期扶植波陣、意圖以之制衡摩洛哥的“背後靠山”阿爾及利亞，也持續支持著撒哈拉威獨立運動，甚至權力庇護着波陣71歲的領導人加利。不料，今年春天，加利卻染上了新冠，病況據說達到重症，因此阿爾及利亞情報機關這才秘密安排他“出國急救”。