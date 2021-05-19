拜登普京峰會今先鋪路 顯有緩解姿態

美國國務卿布林肯與俄羅斯外長拉夫羅夫將於周三夜間在冰島舉行會談。兩國儘管關係冷淡，但仍在爭取就雙方總統舉行峰會取得一致。目前布林肯與拉夫羅夫均因出席北極理事會8國外長會議而造訪冰島。幾近同時，有消息報道美國打算免除對北溪二號管道公司(Nord Stream 2 AG)的制裁，該公司負責監督該管道的建造。俄羅斯官方對此消息稱有助於兩國關係正常化。

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美國國務卿布林肯與俄羅斯外長拉夫羅夫將舉行北極會談，為美俄峰會做準備。據路透社今天報道稱，俄美兩國在出席雷克雅未克八國外長會議期間進行這次面對面會談，將是拜登1月就任美國總統以來兩國最高級別會晤。鑒於兩國現有的對抗關係，這次會議取得的直接成果可能不大，但或將為下月的兩國領導人峰會鋪路。

舉行峰會的建議由白宮在上個月提出，但尚未達成公開一致。俄羅斯的生意人報(Kommersant)周一援引政府消息人士的話稱，瑞士有可能作為會晤地點。

據美國國務院發言人普賴斯(Ned Price)說，布林肯和拉夫羅夫將在北極理事會會議結束後，於周三夜間舉行會晤。

據國際文傳電訊社消息說，俄羅斯副外長里亞布科夫(Sergei Ryabkov)周三表示，如果美國豁免對北溪二號管道(Nord Stream 2)負責企業的制裁，將有助於兩國關係正常化。里亞布科夫發表上述談話之前，美國新聞網站Axios稱，美國打算免除對北溪二號管道公司(Nord Stream 2 AG)的制裁，該公司負責監督該管道的建造。該報道並指出，俄羅斯總統普京的盟友、北溪二號管道公司執行長Matthias Warnig的相關制裁也將免除。

該報道稱，資助該管道項目的俄羅斯天然氣工業股份公司(俄氣/Gazprom)及其西方合作夥伴都急於完成該項目，目前進度已經達95%。

就布林肯訪冰島將會俄國外長，為美俄總統峰會鋪路，中央社今天報道稱，隨着美俄關係正處於冷戰結束以來最低點，會前聲明並未替兩國期望讓緊張局勢降溫帶來好預兆。

拜登（Joe Biden）今年3月稱普京（Vladimir Putin）是個對政敵冷酷無情的“劊子手”，促使俄國政府將駐美大使安托諾夫（Anatoly Antonov）召回莫斯科，以商議俄美未來關係。安托諾夫迄今尚未返回美國。美國隨後以莫斯科堅決否認的“惡意”活動為由實施制裁，並驅逐俄羅斯外交官，俄國隨後採取相同手段報復，稍後又禁止美駐俄大使館僱用當地員工。

該報道說，有鑒於此，美俄外長會談取得立竿見影的成果可能不大，但仍可為下個月舉行的美俄總統高峰會鋪平道路。

布林肯在雷克雅維克召開記者會說：“我們對北極地區部分軍事活動增加感到擔憂。那會增加意外事故的危險或可能性…破壞該地區和平與永續未來的共同目標。我們需要避免北極地區軍事化。”

拉夫羅夫17日警告西方國家勿爭奪北極主權，他在莫斯科召開記者會指出：“長期以來，大家都很清楚，這是我們的領域，這是我們的土地。我們有責任確保我們的北極海岸安全。”拉夫羅夫也指責挪威“試圖證明北約進入北極的必要性”，同時堅稱俄羅斯在這個地區的軍事活動“絕對合法”。