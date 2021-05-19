歐盟同意開放打完疫苗者入境 預計21日正式通過

消息人士表示，歐洲聯盟成員國5月19日同意，將對已完整接種新冠疫苗的旅客重新開放歐盟邊界；歐盟各國部長21日將正式通過相關建議。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報導，外交官們說，依據新規定，旅客若能證明已接種過規定劑量且獲得歐盟批準的疫苗，將可入境歐盟。

除此之外，歐盟外交官員也同意放寬安全國家的認定標準，在兩周內，人口10萬人中新型冠狀病毒感染新增確診患者低於歐盟平均值，即每10萬人出現25例，放寬至75 例。此舉將允許更多地方的旅客進入歐盟。

現行安全國家名單上只有澳洲、以色列、新西蘭、盧望達、新加坡、韓國和泰國7個國家，中國則須北京同意互惠後才會被納入。

路透社報導，預料歐盟本周或下周就會列出新名單。而根據歐洲疾病預防管制中心（ECDC），英國與其他數個國家將符合新標準；美國雖不符合，但歐洲仍歡迎已接種疫苗的美國人。

一名歐盟外交官說，英國境內的印度變異病毒病例也得納入考量，不過歐盟個別國家已自行制定政策，像葡萄牙17日起已對英國旅客解除一項實施4個月的旅行禁令。

另外，歐盟成員國也同意設立同步緊急應變機制，以因應某個非歐盟國家突然出現COVID-19新變異病毒時，可快速暫停讓來自該國的旅客入境。

自2020年3月起，27國組成的歐盟規定各國旅客若非必要禁止入境，只有少數感染率低而被認定安全的國家除外。同時，會員國同意建立協調一致的緊急機制，以在因變異病毒出現後而使疫情迅速下滑，立即終止來自第三國人入境的許可。