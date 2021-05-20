歐盟給《歐洲健康通行證》開綠燈

歐洲議會議員和成員國已就《歐洲健康醫療通行證》達成協議，該協議應於7月1日生效。費加羅報20日晚間指出，儘管全球發生新冠病毒大流行，但今年夏天在歐盟境內的出行仍可暢通無阻。

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歐盟司法專員雷因德斯（Didier Reynders）在推文中說：“通過了：我們就委員會關於獲得歐洲新冠病毒數字證書的提議達成了協議。”

歐盟專員雷因德斯祝賀說， “我們在創紀錄的時間內實現了這項新工具，以維護所有歐洲公民的自由通行”。 歐委會主席馮德萊恩強調說，該證書將是“恢復整個歐盟安全便捷旅行的關鍵要素”。 歐洲議會和27個國家的代表在第四輪談判結束時達成了一項妥協；這些談判在時間表的壓力下，以加快的速度進行。

經濟上最依賴旅遊業的國家已經等待這項健康通行證很久了，最初是由希臘提出建議。這份歐洲健康證明旨在提供一個統一的框架，以方便歐盟公民今年夏天在歐盟內的旅行。

它包含一個QR CODE碼，這裡面資料表明持有人已接種疫苗，已通過陰性測試，或者是他在感染新冠病毒後，具有免疫力。歐洲議會議員最初要求免費病毒檢測，但一些成員國由於對其造成的公共財政成本負擔，而反對採取這一措施。

根據法新社看到的文本指出，達成的折衷方案提到需要“負擔得起的和可做到”病毒檢測，並且歐盟委員會承諾億歐洲的資金來動員1億歐元購買測試劑，購買這種“緊急援助工具”，並在必要時額外追加1億歐元。

歐盟一組織主席修羅指出，能夠獲得負擔得起的測試對所有歐洲人來說非常重要，他們將在接下來的幾周和幾個月內等待接種疫苗。然後 他們也必須能夠旅行”，

但是27個國家強調這是一項國家能力，想要保持這種可能性，例如在出現一種變種病毒的情況下。 案文規定，成員國“不得施加額外的旅行限制”，例如要求檢測，或實施14天的檢疫隔離，“除非它們對於保護公共健康是必要且相稱的”。

議會談判員，西班牙的歐洲議員亞吉拉在一項記者會上指出，健康通行證在計畫於下周一和周二在布魯塞爾舉行的領導人峰會的討論項目排序單上。 該協議還將必須經由議會批准，歐盟的下一個會期定於6月7日至10日在斯特拉斯堡舉行。 這樣，它就可以“在7月1日生效”，

除了政治談判之外，歐洲證書制度還需要與各國進行技術測試，以驗證其互操作性。 此階段不涉及使用真實數據或公民參與。

歐委會指出，但從6月1日起，如果成員國準備就緒，它將可以在實際條件下開始使用該系統。

至於是否把個該證書納入到他們國家的跟蹤的應用軟件中（例如法國的做法），或者是否使用一種單獨的應用軟件，這最後還是由成員國自己決定。