歐盟要世衛繼續研究新冠疫源所有假設

世界衛生組織公布中國疫情溯源調查報告後， 歐洲聯盟星期二在世界衛生大會討論疫情防範項目時要求世衛組織繼續研究所有假設，並需定期向會員國說明。

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世界衛生大會（WHA）星期二進入第2天議程，討論突發公共衛生事件防範與應對，會員國聽取包括新冠「大流行防範和應對獨立小組」（IPPR）以及突發衛生事件獨立監督委員會等提出報告。

中央社報道，世衛組織今年3月3公布對國際專家組赴中國實地考察新冠病毒的溯源調查報告，專家評估病毒傳人的4個路徑，分別是「極不可能」通過實驗室傳人， 「比較可能至非常可能」是經中間宿主傳人、「可能至比較可能」從原始動物直接傳人、「可能」通過冷鏈食品傳人、

歐盟在討論議題時發布聲明，呼籲世衛組織繼續研究疫情起源，並要求世衛組織繼續研究疫情起源的所有假設，且要求世衛組織提出明確時間表，定期向會員國說明進展。

歐盟表示只有徹底調查病毒起源及如何在人類中的傳播，才能協助世界充分理解和控制傳播，為未來做好預防和準備。另外歐盟支持一項國際大流行條約，藉此增強全球面對未來大流行的抵禦能力。並強調，地圖上應該沒有空白，全世界都應該能受益於世衛組織的指導，並共同做出貢獻。

美國、澳大利亞及加拿大等14國曾發布聯合聲明指國際專家對疫情起源研究拖延甚久，且未能取得全部和原始的資料及樣本，因此當時世衛秘書長譚德塞說將儘快討論第二階段調查工作。