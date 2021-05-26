Covid-19 : 歐盟對健康護照有信心

歐盟27國元首和政府首腦周二按原定的峰會日程，討論了Covdi-19疫情管理與氣候問題。布魯塞爾對健康護照有信心，但不排除予以監督。

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據本台RFI法文網2021年5月26日周三的報道，本次歐盟首腦峰會期間有關疫情大流行的討論在很大程度上得益於與歐洲議會在5月20日所達成的協議，建立”歐洲Covid-19證書“機制。

本台RFI記者皮埃爾·貝納澤（Pierre Benazet）發自布魯塞爾（Bruxelles）的消息說，對27國而言，歐洲想要在7月份就重啟經濟和旅遊。這一目標隨着旨在讓歐洲內部邊境得以重新開放的“歐洲Covid-19證書”機制建立在望，而成為可能。

RFI Image Archive : Certificat vert numérique, passeport vaccinal, pass sanitaire. © DADO RUVIC - REUTERS / RFI Image Archive

歐盟27國已把啟動日期定於6月中旬，並希望與非歐盟國家對接。法國總統馬克龍(Emmanuel Macron)表示，改善歐洲邊境協調也是至關重要的，更好地追蹤病毒在第三國的變種和強度，協調重新開放。馬克龍總統強調，的確應該保持警惕，注意即將逐步恢復的，前往第三國的運動，特別是以旅遊為目的，不要帶回新的病毒變種。

“緊急剎車”機制

歐盟27國還建立了一套“緊急剎車”機制，一旦歐盟外某國衛生形勢惡化，就重新恢復邊境屏障。“歐洲Covid-19證明”協議仍有一方面依然懸而未決的是：是否給旗下成員國留下恢復類似隔離這樣限制措施的可能。這必須是以有限的方式，但歐盟有多個成員國想要保留這些控制手段，而又不違背與歐洲議員們所達成的協議。