德國承認在納米比亞殖民時期實施了 "種族滅絕"

柏林周五首次承認，在1884年至1915年的殖民時代，在納米比亞對赫雷羅人和納馬人實施了 "種族滅絕"。德國因此從其他前殖民地國家中脫穎而出，不少前殖民國家仍然不願意承認自己的過錯，有時甚至不願意承認自己的罪行。據本台報道稱，德國的這一宣布是德國與納米比亞兩個國家之間長期談判的結果。不過，德國承責不與賠償掛鉤，但德國將對納米比亞提供專項資金，幫助基礎設施建設。

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據本台報道說，德國今天承認在殖民時期對納米比亞進行了 "種族滅絕"。經過五年多漫長而艱苦的談判，才達成了協議。據德國外交部長海科-馬斯說：我們現在將正式指稱這些事件為：種族滅絕。

德國從1884年開始成為納米比亞的殖民國家，在二十世紀初用暴力殘酷鎮壓了赫雷羅和納馬部落的叛亂，採用了大規模屠殺，以及施用集中營關押鎮壓的種族滅絕方法。數以萬計的人成為了受害者。

據德國外長馬斯說："我們將請求納米比亞原諒我們所犯下的暴行。德國總統施泰因邁爾可以在納米比亞議會面前正式做這樣的道歉。”

德國對種族滅絕的承認並不導致賠償，也不為賠償開路。但德國計畫在未來30年內將支付11億歐元，以支持赫雷羅人和納馬人的基礎設施建設項目。該協議仍需得到兩國議會的批准，這將在9月德國大選前在聯邦議會進行。