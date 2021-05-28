盟批准輝瑞疫苗擴大施打12至15歲青少年 法國現等衛生管理局意見

歐洲已批准將輝瑞疫苗的施打擴大到12至15歲的青少年。 法國現在則需等到法國衛生管理局（HAS）的意見，預計下周出爐 。

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繼加拿大和美國之後，現在輪到歐盟批准對青少年施打輝瑞新冠疫苗開綠燈。 輝瑞/ BNT疫苗早就已被批准可以給年齡在16歲以上的青少年開打疫苗。現在輪到那些年齡層12至15歲的兒童使用。

這一點不足為奇，因為輝瑞公司在這個年齡段的研究結果是不錯的。 根據《新英格蘭醫學雜誌》上發表的研究報告指出，該疫苗在青少年中的安全性及其有效性是相同的，甚至比在年輕人中所觀察到的結果還要好。

報告的作者比較了在1 131名12至15歲的青少年中接受兩劑疫苗（與成人使用相同數量和接種時間表）的結果，以及在1,129例接受了安慰劑（也就是生理食鹽水）的青少年中得到的結果。使用同一方案從16-25歲年齡層年輕人收集的數據。

與成年人一樣，主要的副作用是輕度的免疫原性反應（是在預期中的免疫反應的徵兆）：也就是，注射部位產生疼痛感、感覺疲勞，和頭痛等癥狀。在第二次注射時，它們的反應會更強烈。

接種疫苗後未診斷出新冠病毒的病例（安慰劑組為16例），中和抗體的產量是年輕人的1.8倍。 但是，該數據不允許發表關於傳播的功效（尤其是未調查無癥狀感染的功效）或保護期的聲明（該試驗於2020年7月開始）

加拿大在5月5日是世界上第一個批准輝瑞用於青少年的疫苗的國家，但直到上周末才為他們開設了醫療中心。 在5月10日獲得緊急授權的美國，青少年疫苗接種已於13日開始，已有超過250萬名12-15歲的年輕人接受了至少一劑疫苗接種！

其他人則已經開始在小兒科人群中進行試驗。 在一項涉及3,700名12至18歲青少年的試驗後，莫德納疫苗特別顯示了出色的安全性和療效數據。輝瑞同樣也在3月份，針對6個月至11歲年齡層的兒童進行了試驗，旨在在美國和歐洲招募4600多名參與者，以期在2022年初取得預期結果。

法國仍然必須等待法國高等衛生機構的意見，該意見有望“在下周內出爐”。 在法國和世界範圍內，這不僅是考慮疫苗的安全性和有效性的問題，而且還要考慮疫苗的策略和劑量的可獲得性。