普京不遺餘力支持盧卡申科卻各有所圖

白俄羅斯總統盧卡申科周五短暫訪問了俄羅斯，在白俄羅斯為了抓捕持不同政見記者而軍事行動劫持國際航班，遭到國際社會普遍譴責備受孤立之際，盧卡申科獲得俄羅斯總統普京不遺餘力的支持。普京邀請盧卡申科在黑海總統度假屬地游泳顯示親密，但普京乘機施加壓力，推動與白俄羅斯政治經濟融合的計畫。專家評論認為，雙方的代價是：盧卡申科必須接受俄羅斯融合計畫，而普京也要罩住他的小盟友無法無天行為，並使其合法化。

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據本台報道，在瑞安航空劫機醜聞之後，白俄羅斯總統亞歷山大盧卡申科在國際舞台上比以往任何時候都更加孤立，他於5月28日星期五訪問了俄羅斯索契，與他的同僚弗拉基米爾-普京會面。在歐洲批評者的抨擊下，盧卡申科在索契能夠指望得到普京的熱烈歡迎。確實，"我很高興見到你，"俄羅斯總統在歡迎他來到他的夏季住所時說。克里姆林宮主人甚至承諾讓他的客人在黑海中游泳。普京甚至說，"水越來越暖和，我認為這將有助於我們會議的結果。"

普京與盧卡申科的會面，當然也提到了瑞安航空航班的事件。據盧卡申科說，他帶來了能夠證明明斯克提出的理論合理的文件：炸彈威脅促使白俄羅斯當局劫持了有記者和持不同政見者羅曼-普羅塔塞維奇及其同伴乘坐的飛機。在這次行動中，他們被逮捕。

盧卡申科對普京說，”你會明白髮生了什麼，“ 盧卡申科稱，有人企圖破壞白俄羅斯的穩定，正如2020年8月的情況一樣。"對於盧卡申科來說，毫無疑問，他指控西方國家在背後搗鬼。

據本台的報道稱，如果普京不放棄對盧卡申科的支持，就會有代價。普京已經提到：他希望俄羅斯和白俄羅斯的聯合項目上取得進展。多年來，俄羅斯一直在推動這種經濟和政治一體化，但盧卡申科一直不願意。據普京滿意地說，"我們正在一步一步地做，考慮到了白俄羅斯和俄羅斯的利益。我們正在緩慢但堅定地朝着這個方向前進。而這項工作已經為我們的公民帶來了具體的成果。"

據評論認為，被逼到牆角，越來越被孤立的白俄羅斯總統可能不得不接受東道主提出的條件。因此，索契的海水浴場可能會讓白俄羅斯總統損失慘重。

據法國巴黎政治學院講師、雅克-德洛爾研究所副研究員西里爾-布雷特(Cyrille Bret)認為，"當然白俄羅斯國家不會消失，"西里爾-布雷特(Cyrille Bret)繼續說，俄羅斯和白俄羅斯之間的這種 "加強的聯合 "是 "一條基於文化、歷史和語言事實以及兩個國家和兩個政權之間共同利益的海蛇 un serpent de mer項目"。

但Cyrille Bret在這個計畫中看到了普京對盧卡申科的一個 "警告"。雅克-德洛爾研究所該研究員觀察到，盧卡申科的白俄羅斯正在堅持自主戰略，而該戰略經常使俄羅斯陷入困境，特別是要讓那些不太合法的做法變得合法化。普京的信息很明確：如果盧卡申科繼續把既成事實放到俄羅斯眼前尋求保護，後俄羅斯就必須成倍加強對白俄羅斯的控制。