歐盟批准為12至15歲青少年接種輝瑞疫苗

歐盟藥品管理局星期五批准為12至15歲青少年接種輝瑞疫苗，需接種2劑，間隔時間至少3周。歐盟藥品管理局表示將持續監測青少年和成人接種疫苗的安全性和有效性。目前全球包括加拿大及美國也已實施這項措施。

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中央社報道，歐盟執委會接到歐盟藥品管理局核准建議後，將會正式發布通知適用27個成員國。在歐洲推廣疫苗運動中，向青少年注射疫苗被視為邁向集體免疫及終結疫情的關鍵階段。

加拿大5月5日開全球先例，批准替12歲以上青少年施打輝瑞&BNT疫苗、美國隨後也宣布擴大同款疫苗緊急使用授權至12到15歲，讓更多年輕人得以施打疫苗。

隨富裕國家擴大疫苗接種年齡層，是否可能會影響全球等推行疫苗計畫進度受矚，世界衛生組織近期呼籲「首要之務是必須讓全球所有國家都取得疫苗提供給最需要的群體施打，再開始讓染病風險較低的群體接種」。