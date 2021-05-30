約翰遜與未婚妻低調完婚 天主教堂內再婚引爭議

英國首相約翰遜（Boris Johnson）5月29日與未婚妻卡麗·西蒙茲（Carrie Symonds）在倫敦的天主教堂、威斯敏斯特寶血主教座堂（Westminster Cathedral）舉行了“秘密儀式”結婚。唐寧街10號的一名發言人30日下午向外界證實，二人在一個小儀式上喜結良緣。

廣告 繼續瀏覽後續

該發言人稱，首相本人已經重返工作。三婚的約翰遜是英國歷史上第二位在任時結婚的首相，也是英國近200年來第一位在任時結婚的首相。據《每日郵報》周日報導，30位客人在短時間內被邀請參加儀式，這是英國針對新冠疫情限制下允許的最大人數聚集限制。

據悉，少數神職人員參與了二人舉行的天主教儀式婚禮的籌備工作，該儀式由丹尼爾·漢弗萊斯神父（Daniel Humphreys）主持。雖然現年56歲的約翰遜此前曾有過兩段婚姻，但如果之前的婚姻並非是天主教婚禮，該教會則允許離婚者在教堂再婚。

約翰遜和西蒙茲於2019年12月訂婚，育有1歲的兒子。兩人原定於去年結婚，但因新冠肺炎疫情而推遲數月。1歲的兒子也出現在這次婚禮上。英國廣播公司（BBC）報導指，約翰遜一般在公共場合迴避談論他的私人生活，過去幾年也一直拒絕回答其婚期的話題。他與前妻育有4個子女，2018年分居，2020年11月離婚。據報導，約翰遜還有一個非婚生女兒。西蒙茲曾擔任英國保守黨聯絡事務負責人。

由於保密工作周全，絕大部分的英國民眾是在二人已經完婚後才得知他們舉行了“秘密儀式”結婚的消息。對此，天主教雜誌《碑銘》駐羅馬記者克蘭姆（Christopher Lamb）向BBC第5頻道表示，“人們會覺得，為什麼有些離婚的人可以在教堂里結婚，而其他人卻不能？”他說，“我認為這就是教會，我認為，可以審視其目前的規則，看看天主教會如何能夠變得更受歡迎。其一直對約翰遜（再婚）持歡迎態度，為什麼不對其他人持歡迎態度？”

來自沃靈頓彭凱斯民政教區的聖約瑟夫教堂的助理牧師德魯神父（Mark Drew）說，以前曾告訴經歷過取消婚姻或離婚的信奉天主教的夫婦，他們不能在教會中再婚。該神父說，“在他們看來，不管是對是錯似乎教會在採用雙重標準，我確實擔心這個決定會讓教會看起來很糟糕。”

英國首相府沒有透露任何關於受邀參加儀式賓客的細節，也沒有透露約翰遜的內閣同事是否在客人之列。一些英國的政界人士已經向這對新婚夫婦表示祝賀，包括外交大臣拉布（Dominic Raab）、內政大臣帕特爾（Priti Patel）、衛生大臣漢考克（Matt Hancock）等等。據了解，約翰遜夫婦將推遲度蜜月。他們將在明年夏天休假時與更多的家人和朋友一起慶祝婚禮。

此前，《每日郵報》24日爆料稱，約翰遜和西蒙茲已經向親友發出邀請，請他們“把明年7月30日的時間騰出來”，二人將舉行婚禮。這也是他們周日宣布結婚的消息讓外界感到突如其來的原因之一。