歐盟和英國對Facebook正式啟動調查

歐盟和英國對Facebook Inc. (FB)的分類廣告服務Marketplace正式展開反壟斷調查，表明該公司在歐洲市場面臨的監管審查壓力增大。

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歐盟最高反壟斷執法機構歐盟委員會與英國競爭和市場管理局(Competition and Markets Authority)周五表示，正在調查Facebook是否改變了從廣告客戶那裡收集的數據用途，以便為自有業務提供非法優勢，包括其Marketplace在線跳蚤市場。

英國表示也在調查Facebook是否利用廣告客戶的數據為其在線約會服務提供類似的優勢。

這兩家反壟斷監管機構表示，將協調調查。