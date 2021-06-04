G7財長會聚焦全球稅務與氣候

世界工業七國集團(G7)財長今天開始在倫敦舉行為期兩天的會談，旨在達成一項全球協議，提高對谷歌、Facebook和亞馬遜等公司的徵稅。美國總統拜登希望對大型企業加稅，這也為達成國際共識創造了比特朗普在任時期更多的機會。

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七國集團財長在倫敦舉行會議以促成全球稅務協議。據路透社今天報道稱，由英國財政大臣蘇納克(Rishi Sunak)主持的這次會議，將是自新冠病毒大流行開始以來G7國家財長第一次面對面的會談。

美國總統拜登希望對大型企業加稅，這也為達成國際共識創造了比特朗普在任時期更多的機會。據蘇納克在周四晚些時候發表的一份聲明中說，“我非常樂觀，我們將在本周末取得一些具體成果。” 法國財長勒梅爾(Bruno Le Maire)在會議前表示，達成協議將是 “決定性的一步”，他認為這是“可以實現的”。不過，日本財務大臣麻生太郎周一表示，他預計本周不會就具體的最低稅率達成一致。

更大的挑戰仍然是就稅務改革達成協議，然後在7月提交給20國集團(G20)威尼斯峰會。

美國財政部預計，拜登和其他國家首腦6月11-13日在英格蘭會晤時，將達成一項更全面的協議。美國提議將全球最低企業稅率設為至少15%。如果如果一家公司在稅率較低的地方納稅，那麼它很可能需要補足稅款。

美國提議只對全球最大和最賺錢的100家公司徵收新的全球最低稅率。英國、德國和法國對這種做法持開放態度，但希望確保不讓亞馬遜等利公司漏網。亞馬遜的利潤率低於其他科技公司。華盛頓智庫Tax Foundation的全球稅收專家Daniel Bunn表示，這可能會導致更複雜的監管。

據該報道，氣候變化是另一個主要議題。英國將於11月在格拉斯哥主辦聯合國氣候變化大會，並希望各國讓企業以一致的方式報告其環境影響，使投資者更容易支持綠色項目。