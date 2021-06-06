英國新增5341例確診 較一周前增多了68%

在印度首先發現的B16172新冠病毒變體被世衛組織命名為Delta

英國6日通報新增5341個新冠病毒確診病例，較一周前多了68%，並且在28天內又新增4個死亡病例。

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英國政府通報的數據另顯示，目前英國境內已有4033萬3231人接種了第一劑疫苗，並有2766萬1353人已接種兩劑疫苗。

印度變異病毒襲英 傳染率比前一波高40%

英國衛生大臣漢考克6月6日表示，最初在印度發現、現被命名為Delta的變異病毒比造成英國上一波疫情的Alpha變異病毒的傳染率高40%。

漢考克（Matt Hancock）表示，接種兩劑疫苗的人，應該同樣受到保護，不受任何一種變異病毒的侵害。

漢考克告訴英國天空新聞網（Sky News）：“這個數字，大約（比Alpha變異病毒）高40%的傳染率，是我收到最新的報告。”

根據英格蘭公共衛生署（Public Health England）的數據，被稱為印度變異病毒的Delta變異病毒，現在是英國主要的病毒株。

最初被稱為肯特（Kent）變種病毒的Alpha變異病毒，迫使英國在1月封城。

漢考克說，40%的數字來自政府科學顧問機構“英國緊急科學技術顧問”（SAGE）。

英國民眾越來越擔心Delta變異病毒的出現，是否會威脅到政府6月21日取消疫情限制的臨時最後期限。

漢考克承認，Delta變異病毒“確實使6月21日（解禁）的推算更加困難”。