英國王室和首相祝賀哈利梅根喜得千金

英國哈利王子（Prince Harry）的妻子梅根（Meghan Markle）第2胎產女，白金漢宮6月6日發表聲明說，女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）和王室家族聞訊感到“欣喜”。

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白金漢宮（Buckingham Palace）的女發言人表示：“女王、威爾斯親王（The Prince of Wales）和康瓦爾公爵夫人（The Duchess of Cornwall）與劍橋公爵和公爵夫人（The Duke and Duchess of Cambridge）已獲悉，並且欣喜薩塞克斯公爵與公爵夫人（The Duke and Duchess of Sussex）的女兒出生。”

英國首相約翰遜（Boris Johnson）也在推特發文道賀：“祝賀英國薩塞克斯公爵與公爵夫人的女兒出生。”

梅根第2胎產女取名莉莉貝（Lilibet），全名是莉莉貝．「莉莉」戴安娜．蒙巴頓-溫莎（Lilibet 'Lili' Diana Mountbatten-Windsor）這是以女王伊麗莎白二世與梅根丈夫哈利王子已故母親黛安娜王妃（Princess Diana）的名字命名。

梅根的第1胎是在2019年喜獲麟兒並命名亞契（Archie），全名是亞契．哈里森．蒙巴頓-溫莎（Archie Harrison Mountbatten-Windsor）。