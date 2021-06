英國王室和首相祝賀哈利梅根喜得千金

英國哈利王子(Prince Harry)的妻子梅根(Meghan Markle)第2胎產女,白金漢宮6月6日發表聲明說,女王伊麗莎白二世(Queen Elizabeth II)和王室家族聞訊感到“欣喜”。

白金漢宮(Buckingham Palace)的女發言人表示:“女王、威爾斯親王(The Prince of Wales)和康瓦爾公爵夫人(The Duchess of Cornwall)與劍橋公爵和公爵夫人(The Duke and Duchess of Cambridge)已獲悉,並且欣喜薩塞克斯公爵與公爵夫人(The Duke and Duchess of Sussex)的女兒出生。”

英國首相約翰遜(Boris Johnson)也在推特發文道賀:“祝賀英國薩塞克斯公爵與公爵夫人的女兒出生。”

梅根第2胎產女取名莉莉貝(Lilibet),全名是莉莉貝.「莉莉」戴安娜.蒙巴頓-溫莎(Lilibet 'Lili' Diana Mountbatten-Windsor)這是以女王伊麗莎白二世與梅根丈夫哈利王子已故母親黛安娜王妃(Princess Diana)的名字命名。

梅根的第1胎是在2019年喜獲麟兒並命名亞契(Archie),全名是亞契.哈里森.蒙巴頓-溫莎(Archie Harrison Mountbatten-Windsor)。