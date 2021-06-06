英消費巨頭利潔時22億出售其中國奶粉業務

英國消費品巨頭利潔時集團（Reckitt Benckiser Group​）6月5日表示，他們正在向春華資本集團（Primavera Capital Group）出售其在中國的嬰幼兒配方奶粉和兒童營養品業務，預計交易額將達到22億美元。

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據路透社報導，利潔時表示，儘管此交易可能將損失包括商譽和無形資產高達25億英鎊（約35億美元），但是由於中國長年出生率低迷，使他們不得不重新評估市場戰略。利潔時說，其旗下的日常消毒品品牌“來蘇爾”（The Lysol）和“滴露”肥皂（Dettol）將保留8%的中國分部股份，預計出售所得現金凈額約為13億美元。

該筆交易將出售利潔時在荷蘭奈梅亨（Nijmegen）和中國廣州的工廠，以及美贊臣（Mead Johnson）和Enfa系列品牌，包括Enfamil，Enfapro和Lactum在中國的永久或長期買斷式授權（royalty-free perpetual）和獨家授權（exclusive license）。該交易預計在2021年下半年完成。

今年3月，市場曾傳出利潔時考慮出售其中國嬰兒奶粉業務的消息，當時預估這筆交易可能超過20億美元。

報導指出，在中國，僅是本土嬰兒配方奶粉的競爭就相當激烈，加上出生率放緩，導致利潔時的銷售成績長期未見起色，該公司在今年2月就其中國嬰兒奶粉和兒童營養品的業務進行戰略評估。

利潔時首席執行官拉克斯曼‧納拉辛漢（Laxman Narasimhan）當時表示，中國業務面臨的挑戰包括香港在疫情期間關閉邊境的時間超出預期，以及本地競爭，不斷變化的監管環境以及中國較低的出生率。

利潔時在中國嬰兒配方奶粉的業務佔總銷售額的6%，其2020年銷售額接近140億英鎊（約198.2億美元），同比增長11.8%。

在同一領域，法國乳業集團達能（Danone）5月也以16億歐元（約19.4億美元）的價格出售其在中國蒙牛乳業有限公司（China Mengniu Diary）9.8%的持股。