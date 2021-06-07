納瓦爾尼：俄羅斯報復加拿大

不滿俄羅斯打壓異議人士，加拿大曾經做出了制裁9名俄國官員的決定。為了報複製裁，俄羅斯6月7日宣布制裁9名加拿大官員。

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加拿大政府今年3月底就俄羅斯反對派人士納瓦尼（Alexei Navalny）遭下毒暗殺與拘捕案，宣布對俄國9名官員制裁。對此俄羅斯表達強烈不滿，警告加拿大勿以制裁的方式與俄方展開對話、並需要思考過去所犯的人權罪行，亦表明將採取報復行動。

加拿大全球事務部於3月24日聲明，對俄制裁因納瓦爾尼遭謀殺及拘捕以及其他示威者所受的不法對待。加拿大向俄國高層施壓，要求釋放納瓦爾尼等異見人士，同時強調不會再對俄羅斯侵犯人權的情況視若無睹。

俄國駐加大使館則回應，“加拿大此舉是不友好的行為，該行為損害了本就艱難的俄加雙邊關係”，並稱莫斯科必定會採取相應的措施。

俄國外交官員認為，按照國際法相關準則，是次實施的制裁是非法的，如果借這些制裁來打壓俄國毫無意義。加拿大幹涉俄羅斯內政，並曲解、政治化客觀事實，強加自己的認知給俄羅斯。他也呼籲，“加拿大應該吸取教訓，思考過去所犯下的人權方面的罪行，包括對原住居民實施的暴行及種族歧視。”

24日，俄羅斯總統發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）受訪時稱加拿大的行為有違國際法，揚言採取應對措施。

被加拿大列入制裁名單的人士包括俄羅斯聯邦安全局長博爾特尼科夫（Aleksandr Bortnikov）、總統辦公廳第一副主任基里延科（Sergey Kiriyenko）、總檢察長克拉斯諾夫（Igor Krasnov）、副國防部長克里沃魯奇科（Aleksey Krivoruchko）等人。

除了加拿大，美國、歐盟此前亦就納瓦尼案劍指俄羅斯的涉案官員。