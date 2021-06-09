帝國理工等20所英國大學6年來接受中企資助逾4千萬英鎊

據《每日電訊報》周二報導，由英國保守黨議員成立的中國研究小組（China Research Group）調查披露，倫敦帝國學院（又稱帝國理工學院）、約克大學等20家英國頂尖學府，自2015年起接受華為和中國國企資助研究，至今金額共超過4千萬英鎊，涉及高科技研究範疇。有議員擔心大學的學術自主受影響。

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報導引述調查報告指，倫敦帝國學院在6年來接受華為350萬至1450萬英鎊資金，用於該校工程學院在大數據、機器學習領域的研究。華為在2016年還向學院院長送贈一部手提電話，但據報院長不曾使用。此外，倫敦帝國學院亦接受了中國石化和中國航空工業集團的資助，金額分別逾1000萬和逾650萬英鎊。

報導指，蘭卡斯特大學自2015年起收取華為110萬英鎊資助半導體、機器學習等研究項目；約克大學則收取了89萬英鎊，用於一些未公開的研究項目。這些機構在回應中國研究小組提交的信息自由（FOI）請求時對相關信息進行了披露。

包括布里斯託大學、艾希特大學和赫瑞瓦特大學等，則以商業敏感為由拒絕披露資金安排。南安普敦大學稱，需要超過18小時才能取得相關資訊，被質疑是超過《英國信息自由法》要求的時限。因此，近年來從中國公司輸送到英國大學的真正資金總額可能遠遠高於4000萬英鎊。

領導該研究小組的英國議會下議院外交事務委員會主席圖根達特（Tom Tugendhat）表示，英國大學追逐金錢，將會犧牲學術自主。他說，“我們需要知道誰付錢給吹笛者，以及音調的走向”。

這一調查是在約翰遜政府對希望在英國學習敏感科學的中國研究生的簽證進行限制之後發生的。去年秋天，由於擔心中國學者可能獲得“雙重用途”技術，從而使軍方受益，並擁有民用應用市場，部長們簽署了收緊相關留學生入境規則的舉措。

周二，華為公司的一名發言人表示，該公司支持關於海外公司應如何與英國大學合作的更明確準則的呼籲，並補充說，“我們對與英國大學的合作關係感到無比自豪，這些合作關係對經濟、更好的連接和應對氣候變化做出了重大貢獻。”倫敦帝國學院的一位發言人說，“我們不允許資助者干涉我們的研究，我們的研究是獨立、公開和透明的。我們有強大的措施來確保學術獨立。”

蘭卡斯特大學在一份聲明中說，“不接受會損害學術獨立性的資助......由外部資助的研究獎項要遵守我們的倫理程序，任何敏感的研究通常會有進一步的審查限制。”南安普頓大學說，有“強有力的程序”來評估所有資助的適當性。約克大學說，致力於透明度和問責制，並進行符合“嚴格的道德價值觀”的研究。