復旦大學分校催化匈牙利政局：匈各反對黨盟誓推翻總理奧爾班

屠龍者終成惡龍？參與東歐劇變，歷經10年統治，奧爾班現在要面對的是一個逐漸聯手，以結束他總理生涯為目標的聯合反對黨團。而復旦大學布達佩斯分校計畫，在向東看還是向西看這一議題上，起到了民意試水的作用。

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立足西方，立足歐盟，這是摩拳擦掌準備2022年議會選舉取匈牙利總理維克多-奧爾班代之者們共同的思路。 © Ninan WANG/ RFI STUDIO

“上世紀八九十年代，中國商人湧入布達佩斯，奠定了如今的布達佩斯華人群體雛形，促進匈牙利成為中國在東歐地區的關鍵夥伴國；到2000年左右，因匈中關係不斷發展，布達佩斯也開啟了匈中雙語學校”，“中國和匈牙利的友誼，長久以來並沒有威脅到布達佩斯的歐盟-大西洋關係，直到現在”，“原因出在中國崛起，和奧爾班試圖打造專制政權這兩個因素的結合”：這是匈牙利極右翼民粹反對黨Jobbik Magyarországért Mozgalom（尤比克爭取更好的匈牙利運動）今年5月下旬的一篇觀點，題為“中國是不是在利用奧爾班來破壞歐洲？”其中主要觀點是：中國有權出於自身利益，在國際競爭場更活躍，因此匈牙利人民才越來越擔心奧爾班政府對中國一邊倒的依賴，這種依賴已經超過了商業和文化範疇；無論是匈塞鐵路還是復旦分校，中國為奧爾班政權提供的幫助，完全不帶有民主或法律的條件，與此同時歐盟則逐漸對奧爾班的腐敗反民主政權展現出堅定姿態，然而和中國友好，決不能夠損害到匈牙利向西方做出的政治承諾。

立足西方，立足歐盟，這是摩拳擦掌準備2022年議會選舉取匈牙利總理維克多-奧爾班代之者們共同的思路。上文所提的極右翼民粹反對黨Jobbik Magyarországért Mozgalom（尤比克爭取更好的匈牙利運動）黨主席Péter Jakab近期民調在各反對派當中支持率較高，他與布達佩斯市長的反對黨等共6大政治力量決議以合力“迎戰”歐洲懷疑論者奧爾班。

屠龍者終成惡龍？參與東歐劇變，歷經10年統治，奧爾班現在要面對的是一個逐漸聯手，以結束他總理生涯為目標的聯合反對黨團。而復旦大學布達佩斯分校計畫，在向東看還是向西看這一議題上，起到了民意試水的作用。6月初的周末大遊行，數千人在布達佩斯街頭拒絕復旦分校落地。如果說反對派政治家有選舉考量，那麼民眾反對復旦分校，更多是因為這一校園建設計畫投入成本和全匈高等教育系統資費呈誇張比例，需匈財政撥款，和占成本八成的來自中國貸款，擔心因此增加納稅人的負擔，更何況，原定該地要建造“學生城”，可以為8000名匈牙利學生提供吃住娛樂體育系列設施，而這個“學生城”的場地，被執政黨“就這樣賣給了中國的大學”。此外，還有示威者擔心接受復旦分校，會向外界，尤其是歐盟，發出有關人權的錯誤信號。