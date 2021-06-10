希臘移民部長為準備用聲波炮來擋移民提出辯護

希臘移民部長瑪他拉奇星期三為雅典當局準備用聲波炮來阻止邊界移民的做法提出辯護。歐洲聯盟內政事務專員則表示，這種做法很奇怪，而且在法律上有疑義。

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中央社報道，瑪他拉奇說，我們的看法是我們會以各種方法運用不違反國際法的科技，來捍衛希臘的邊界。重要的是，我們做的每件事必須有效，且符合歐盟法規。

美國《華盛頓郵報》6日報道稱，希臘正使用高科技“聲炮”阻止移民從土耳其越界進入歐洲。這種裝置能發出像噴氣式發動機一樣刺耳的聲音。希臘將“聲炮”安裝在裝甲車上，瞄準土耳其邊境發出震耳欲聾的爆炸聲，有效製造一堵聲音牆，以阻止移民靠近。

希臘此舉遭到各界批評與反對。《希臘人報》稱，歐盟委員會發言人賈恩茲表示，歐盟對此表示關切，將向希臘方面尋求更多信息。他還表示，雖然邊界管理問題應由歐盟成員國自行決定，但各國做法“應符合歐洲基本權利，包括尊嚴權”，而使用這項技術可能違反歐盟有關基本權利的法律。此外，歐洲-地中海人權監測機構稱該做法是“危險和歧視性的”，這種強大的聲波“會給人體造成巨大疼痛和衝擊，導致暴露在外的人們遭受嚴重健康問題，甚至耳聾”。

歐盟內政事務專員約翰松說：這樣保護你們邊界的方式有點奇怪。歐盟執委會從未資助過這種事。我希望這符合基本權利，不過，這點得要釐清。

希臘宣布將派出聲波炮的計畫後，歐盟執委會本月初曾和雅典當局聯絡，希望他們提供關於這種裝置的進一步資料。