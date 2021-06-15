拜登樂見與歐盟爭端有突破 並達成抗衡中國協議

美國總統拜登6月15日樂見與歐洲聯盟（EU）就波音公司（Boeing）-空中巴士（Airbus）補貼爭端取得“重大突破”，並和歐盟達成對抗中國“非市場慣例”的協議。拜登（Joe Biden）15日在布魯塞爾與歐盟官員會談後，雙方公布相關協議。目前拜登已經抵達瑞士日內瓦，16日將與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會談。

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拜登在聲明中表示：“美國與歐盟都同意暫停（補貼爭議所衍生的）關稅措施5年，我們致力確保讓企業和勞工能公平競爭。”

“重要的是，我們也同意攜手挑戰並對抗中國讓中企在產業內享有不公平優勢的非市場慣例。”

拜登還說，美國與歐盟將以特定方式合作，包括對內、對外投資和技術轉移。

他說：“我們可以用這個模式當基礎，來因應中國經濟模式構成的其他挑戰。”

拜登表示，美國與歐盟共享的“公平競爭和透明化等價值”，讓其他地方的民主政體更加強大。

美國和歐盟之間的空巴-波音補貼爭執，持續長達17年，並衍生出報復性關稅，歐洲的乳酪、葡萄酒和美國煙等產品都遭鎖定。

但拜登與歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）3月已暫停這些報復性關稅，現在雙方又同意停火5年。

馮德萊恩表示，這次峰會為這場長年爭端“實現”了“突破”。她說：“這真的為我們的關係開啟新篇章，因為我們就飛機（補貼）問題，從訴訟轉向合作。”

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）也參與了本次峰會。她說：“我們終於團結起來對抗共同威脅，而非與最親近的盟友之一對戰。”

“我們將把這個模式當成基礎，以因應中國和非市場經濟競爭所構成的其他挑戰。”

馮德萊恩還提到，中國的人權紀錄為其與歐盟產生分歧的主要議題，並使中國成為歐盟的系統性對手。

她說：“當談到體制本身的問題，人權、人的尊嚴明顯是使我們分歧的主要議題。“