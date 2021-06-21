瑞典首相被議會推翻，要麼辭職要麼提前選舉

法新社報道，瑞典首相、社會民主黨人斯特凡-勒夫文（Stefan Löfven）6月21日被議會不信任投票推翻，這是瑞典政治史上第一次，他有一周的時間提出辭職或舉行新的選舉。

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對政府的不信任案在議會349個席位中，得到了181個席位的支持，反對票109張，棄權票51張。這是此前一直支持政府的左翼黨在上周轉變立場後的結果。

為了推翻政府，前共產黨將其所有的選票與極右翼瑞典民主黨和溫和右翼保守派及基督教民主黨的選票彙合在一起。

自2014年上台以來，一直以在政治危機中有超強生存能力而聞名的斯特凡-勒夫文成為第一個以這種方式被推翻的政府首腦。（之前11次不信任案投票都沒成功。）

在投票後的新聞發布會上，斯特凡-勒夫文沒有立即宣布他的決定，他給自己一周的時間來做出選擇。他說，"這關係到國家的利益。"

根據憲法，這位自2014年以來一直執政的前鋼鐵工人，現在有一周的時間考慮，要麼宣布在夏季提前舉行選舉，要麼辭職。

房租市場化

法新社說，分裂發生在周四，當時左翼黨（"Vänsterpartiet"）宣布打算投不信任票，原因是反對政府通過對新建房屋實施租金市場化的計畫來緩解住房市場飽和問題。"隆德大學的政治學家安德斯-桑納斯特德說，之前政府這個協議出台後，許多評論都指出，住房市場的自由化是一個定時炸彈"。

周日，政府試圖建議與房東組織進行談判來化解與左翼政黨的分歧，但這個妥協是徒勞的：左翼黨領導人諾西-達戈斯達拒絕了這一提議，並要求完全撤銷該項目。她周一說，"我們希望看到斯特凡-勒夫文再次擔任首相，但不要住宅租金市場化。"