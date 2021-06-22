新冠病毒隨歐洲杯足賽熱踢 印度變種攻城略地

值此歐洲杯足球賽正如火如荼展開之際，您要觀看歐洲杯比賽，還是請您待在家裡看吧！巴黎人報引述莫斯科市長謝爾蓋·索比亞寧上周清楚向莫斯科市民提出的建議。 在俄羅斯首都，新冠印度變種病毒正快馬加鞭地擴散。 它比英國變種病毒更具攻擊性，現在佔了俄羅斯新增病例的 99%。 印度變種病毒趁着搭歐洲足球賽的順風車，可說令人眼花繚亂地逐漸在歐洲各國攻城略地。

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而目前，在莫斯科鄰近城市，負責舉辦7場歐洲足球賽的聖彼得堡市，並未採取封閉球迷區的措施，也沒有像莫斯科那樣禁止超過 1000 人的聚集的規定，但卻新開放了兩家臨時醫院待命上陣。

新冠印度變種病毒不僅在俄羅斯及其鄰國芬蘭擴散流行。 與俄羅斯不同的，在大部分民眾已經大量接種疫苗的英國，同樣也受到印度變種的侵襲。

最新消息並不鼓舞人心。 英國衛生當局現在提到在醫院出現了第三波新冠重病感染潮。

倫敦現在每天新冠病毒新增病例將近 11,000 例，創下 2 月份以來的記錄。

法國流行病學家現在更加緊盯英國的事態發展，因為這也對於法國未來幾周後可能發生情況時提供寶貴的參考指示和數據。

在葡萄牙，隨着旅遊季節的開始，病毒感染案例再次上升，當局已經在嘗試阻擋這個印度變種病毒入侵。自本周末，開始，里斯本當局宣布除非絕對必要，禁止里斯本民眾進進出出首都，以防止印度變種病毒蔓延。

另外在德國，其諫言很能被德國總理默克爾接納的德國著名病毒專家德洛斯騰（Drosten）也警告說：“從現在開始，我們必須非常認真地對待這個問題。”現在，輪到德國被印度變種病毒快速侵入。”在跨萊茵河地區，印度變種病例已經佔了新增病例的 15%。其比例在一周內幾乎翻了一番。德國當局唯恐新冠印度變種病毒也將隨着歐洲杯足球賽如火如荼之際，在歐洲遍地開花。