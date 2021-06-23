法國對歐足協拒絕德國球場彩虹深表遺憾

德國本來想於23日晚在德國對匈牙利的比賽中把球場改成彩虹色，以反對匈牙利禁止向未成年人宣揚LGBT內容的法律。但遭到歐足協的拒絕。法國總統府表示對歐足協做出的決定深表遺憾。匈牙利總理奧爾班宣布取消原定前來慕尼黑觀看比賽的計畫。德國足球聯盟允許向觀賽的人分發11000個彩虹旗幟。

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為了表達對歐洲足聯決定的不滿，法蘭克福、科隆等城市宣布，周三當晚將以彩虹燈光點綴本地的足球場。慕尼黑的同性戀團體則計畫在體育場外舉行抗議活動。大赦國際則表示，他們將同德國“克里斯托夫街節”組織者一道，在周三的比賽場地散發大約一萬個彩虹旗。德國足協也表示將聲援這一行動。

慕尼黑市長賴特爾將向歐足聯提交申請，要求允許安聯球場亮起彩虹燈，作為對匈牙利國民議會日前通過的，禁止學校教材或電視節目向未成年傳播有關LGBTQ（即女同性戀、男同性戀、雙性戀及跨性別者等性少數群體的總體簡稱）內容的新法案的回應。

歐盟其他26個成員國負責歐洲事務的部長被敦促在本周於盧森堡召開的會議上與匈牙利提出該法，聚焦公眾對於歐爾班政府治下對於性少數族群愈發嚴苛的法律規定的視線。其中德國部長羅特承諾，將全力聲援匈牙利的LGBTQ群體。

慕尼黑市長賴特爾在聲明中寫道：“巴伐利亞州首府支持在體育和社會中的多元文化、包容與真正的平等。在德國隊和匈牙利的比賽中，議會希望向正在遭受新法戕害的匈牙利LGBTQ群體傳達一個彰顯團結的可視化信息。這項法律代表對性少數群體人權的剝奪到達了全新高峰，這也是他們多年來系列法律中的最新一項，系統性限制了匈牙利的法治與基本自由。”