歐盟峰會

歐盟領袖峰會落幕 高度警惕病毒變種傳播

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Vue générale de la salle du sommet européen de Bruxelles, le 24 juin 2021.
Vue générale de la salle du sommet européen de Bruxelles, le 24 juin 2021. © AFP - OLIVIER HOSLET
作者： 法廣
4 分鐘

歐洲聯盟領袖峰會25日落幕，27成員國同意對變種病毒在歐洲發展需高度警惕。歐盟執行委員會主席馮德萊恩表示，研究顯示，疫苗仍有效對抗變種病毒，鼓勵各國加速接種。

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歐洲聯盟領袖峰會24日至25日在布魯塞爾舉行，已經落幕。27成員國領袖討論新冠議題並達成結論，強調需要繼續推進疫苗接種工作，對變種病毒傳播保持警惕以及採取協調措施。

 

馮德萊恩（Ursula von der Leyen）25日出席歐盟領袖峰會會後記者會，談到新冠議題時表示，預估至本周末，歐盟境內約6成成年人至少接種一劑疫苗，這是重要的一步，但當前Delta變異株（最早在印度發現）發展令人擔心。

 

她表示，以英國為例，Delta變異株現在成為病例主流，9成的確診者是感染Delta病毒，而且在歐盟也增加中。

 

馮德萊恩強調，歐盟對Delta變異株保持警惕，必要時會協調各國採取防疫措施，而接種疫苗是對抗變種病毒的最佳策略。

 

她表示，目前研究顯示疫苗接種對Delta變異株有保護力，可以減少重症，鼓勵各國加速接種。

 

歐洲疾病預防管制中心（ECDC）23日表示，根據現有科學證據，Delta的傳染力比其他正在傳播的變種病毒更強，評估至8月底，在歐盟傳播的所有新型冠狀病毒中，Delta將佔9成。

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