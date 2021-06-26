好消息：歐盟峰會達成綠色環保新農業共同政策

連續兩天的歐洲聯盟峰會，儘管議題繁多，爭議不斷，在農業共同政策方面卻達成了共識：歐洲聯盟決定推出更為綠色更為環保更為社會也更為有利於持續發展的新農業共同政策，並從2023年就實施。

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據本台報道稱，6月25日星期五，在布魯塞爾，歐盟委員會、議會和27個歐盟國家的政府終於達成了一項協議，使共同農業政策（CAP）更加 "綠色"，此前的談判自春天以來一直在如火如荼地進行，但新的共同農業政策實際上早在2018年就開始了。

未來改革後的農業政策的基石被稱為綠色生態制度。它是綠化CAP的工具，它將佔到直接支付給歐盟農民的四分之一，農民必須承諾採取行動保護生物多樣性和自然遺產，並且必須讓至少4%的耕地休耕。

歐盟農業將在很大程度上與實現歐洲氣候目標掛鉤。生物多樣性也是這個未來CAP的重要方面之一。

據法國社會黨議員、歐洲議會談判代表之一Éric Andrieu解釋說：“太多的進口產品仍然含有歐盟禁止的農藥殘留物。” Éric Andrieu說：“我們已經獲得一致，將對環境和生物多樣性有影響的殺蟲劑的進口產品的寬容，納入歐洲立法。”

未來的共同農業政策還將把援助從大型農場轉向小型農業單位，提出一個針對農民的社會保護計畫和對年輕農民的具體援助。

而現在是達成這一協議的時候了，因為這一CAP改革將從2023年到2027年適用。為了為其實施做準備，各個農業工會均認為18個月的時間不會太長。

該報道說，歐盟農業共同政策15年來經歷定期改革，而CAP是歐盟創始政策，更是歐盟建設的重要基石之一，它佔據歐盟重要資金預算。到2027年底，它將達到3870億歐元規模，幾乎佔據了歐盟預算的40%。