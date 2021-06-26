葡萄牙Delta病毒快速傳播 從里斯本向外擴散

根據葡萄牙里卡多．喬治國家衛生研究所（INSA）的報告，里斯本地區新冠病例中，70%以上是Delta變異株造成，且正快速蔓延到葡萄牙其他地區。

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里卡多．喬治國家衛生研究所在報告中指出，葡萄牙本土的Delta變異株病例佔51%，顯示該變異株“傳播速度很快”，一如英國的情況。這種變異株最早是在印度發現。

葡萄牙26日新增1604起確診病例，為2月19日以來最大單日增幅，當時擁有1000多萬人口的葡萄牙仍處於封鎖狀態。葡萄牙至今共有87萬1483人染疫，1萬7081人病逝。

報告指出，雖然大部分新增病例仍集中在人口稠密的里斯本區，但位於南部的阿爾加維區（Algarve）新冠再生數卻最高，來到1.34。阿爾加維區以美麗的海灘和高爾夫球場聞名。

非常依賴觀光產業的葡萄牙5月中開放來自歐盟和英國的旅客入境後，病例數即明顯增加。如今大多數商家已重新開張，同時因夏季來臨，海灘也人滿為患。

葡萄牙25日實施比較嚴格的防疫規定，包括強制里斯本和阿爾加維區旅遊勝地阿布菲拉（Albufeira）的餐廳周末提早關門。阿布菲拉廣受英國遊客歡迎。

本月稍早英國將葡萄牙從免隔離國家名單中剔除，德國25日更宣布葡萄牙是“變異病毒區”，將對往返葡萄牙實施嚴格限制。