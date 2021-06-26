阿桑奇與未婚妻計畫在英國監獄裡結婚

維基解密聯合創始人阿桑奇的未婚妻莫里斯（Stella Morris）6月26日告訴德新社，她和阿桑奇計畫在他目前羈押的英國貝爾馬什監獄結婚。

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維基解密是有史以來最大的機密信息泄露事件，阿桑奇因此遭到美國的通緝。但是，今年1月，英國法官拒絕了美方的引渡請求。

莫里斯在阿桑奇躲在倫敦的厄瓜多爾大使館時和他相識。她說，他們計畫先在監獄裡結婚。莫里斯希望，在阿桑奇獲得自由之後，他們能夠與家人和朋友一道慶祝婚禮。

莫里斯也說，阿桑奇系押的倫敦貝爾馬什監獄已經有12年沒有舉行過婚禮了，因此結婚並不是一件 "簡單的事情"。

阿桑奇和莫里斯於2016年訂婚，有兩個兒子，分別為4歲和2歲半。

目前，阿桑奇仍然面臨著一系列指控，這些指控是由特朗普政府首先發起的。他被指控在2010年泄露了50萬份機密文件，其中包括美國在伊拉克和阿富汗的軍事行動的細節。

莫里斯最近呼籲，如果美國希望恢復其作為新聞自由的勇敢捍衛者的地位，特別是在前總統特朗普領導下對新聞的侵蝕之後，美國應該撤銷對阿桑奇的指控。

奧巴馬總統--拜登時任副總統--決定在其任期內不尋求對阿桑奇進行引渡，理由是維基泄密行為與受美國憲法第一修正案保護的新聞活動相似。

然而，今年2月，拜登就任總統之後的美國司法部表示，它計畫繼續尋求對阿桑奇的引渡。

阿桑奇的未婚妻莫里斯和判決監督引渡請求的英國法官都表示，他可能無法承受被送往美國的壓力。今年1月，美國的引渡請求被該法官拒絕。