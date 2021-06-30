俄羅斯總統普京稱他已接種俄羅斯的“衛星V”新冠疫苗

據路透社報道，俄羅斯總統普京周三表示，他今年早些時候接種了俄羅斯的“衛星V”(Sputnik V)新冠疫苗，此前他曾拒絕透露自己接種了哪種疫苗。克里姆林宮表示，68歲的普京在3月和4月接種了兩劑新冠疫苗。當局沒有公布他接受接種的視頻影像。

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俄羅斯衛星通訊社周三也報道說，普京表示，他已接種“衛星V”新冠疫苗。俄總統在“直播連線”中說：“我做出了接種‘衛星V’疫苗的決定，而且我們的武裝力量接種的都是‘衛星V’疫苗，而我本人畢竟是最高總司令。”

普京說，接種第一針後他沒有任何感覺，4小時後注射的地方有感覺，而接種第二針後半夜12點體溫升高到37.2度，但第二天早上又回到36.6度。普京指出，此前人們不讓他說他接種的是什麼疫苗，以免引起競爭。普京還表示，他選擇“衛星V”的原因是該疫苗的保護期更長。

另據俄羅斯新冠病毒疫情防控指揮部公布的消息，過去24小時，俄新增新冠病毒感染病例21042例，累計感染病例達5514599例。消息中稱：“過去24小時，俄羅斯85個聯邦主體新增新冠病毒確診病例21042例，其中發現無臨床癥狀者2951例（14.0%）。”消息顯示，俄羅斯累計新冠病毒感染病例5514599例，增長率為0.38%。

俄羅斯防疫指揮部指出，過去24小時，俄羅斯新增新冠病毒感染病例最多的是以下地區：莫斯科市5823例，莫斯科州2583例，聖彼得堡1503例。指揮部補充稱：“過去24小時，新增死亡病例669例，俄全國累計死亡人數為135214人。”消息中稱：“過去24小時，16356人治癒出院，俄全國累計治癒出院5000393人。”