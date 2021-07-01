德國實驗室CureVac開發新疫苗 效率僅48% 正等歐洲藥管局批准

德國實驗室 CureVac 新開發出一種疫苗，但其效率只有 48%，目前正等候審批。這取決於歐洲藥品管理局 (EMA) 是否開綠燈，批准其營銷上市。

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新冠病毒肆虐全球，不同的變種病毒一個接着一個出現，疫苗孔急。根據費加羅報最新報道指出，德國實驗室 CureVac於30日周三宣布，根據一項大型臨床試驗的完整實驗結果，由德國實驗室 CureVac 開發的疫苗在預防新冠病毒 方面的有效率為 48%，遠低於其他已經批準的信使核糖核酸（ RNA）的 疫苗。

該實驗室在一份新聞稿中表示，在試驗參與者中，“無論其新冠感染後病情嚴重程度如何，CVnCoV 候選疫苗對抗病毒的總體療效為 48%（其中 83 例施打疫苗，145例施打安慰劑），實驗室已經與歐盟簽訂了一個重大訂單合同。 早先消息指出，葛蘭素史克公司與 CureVac 公司聯合研發新冠病毒的候選疫苗 CVnCoV。

根據CureVac實驗室的報告指出，這支疫苗產品對於 18-60 歲年齡段的療效表現稍微比較好，有效率達到 53%。 新聞稿還指出，在該組中，對中度和重度疾病的保護作用達到 77%，在預防住院和死亡方面達到 100%效率。 不過，“在佔了所研究病例的 9%的那些60 歲以上的參與實驗者中，所搜集到的數據並無法以明確的統計學方式來確定其療效”。

同樣也是基於信使核糖核酸（ RNA） 的原理已經研發出來上市的其他疫苗，有輝瑞疫苗 BioNTech / Pfizer 和莫德納疫苗 Moderna ，它們已顯示出約 95% 的效力。 另外，以腺病毒為載體的阿斯利康和強生疫苗的效力則在 60% 到 70% 之間。