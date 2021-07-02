葡萄牙恢復宵禁 世衛警告歐洲小心印度變種的出現

在印度首先發現的B16172新冠病毒變體被世衛組織命名為Delta

新冠變種病毒再度危險歐洲國家。葡萄牙宣布再度實施宵禁，世衛組織也警告歐洲國家小心預防印度變種病毒(Delta)的出現。

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隨着疫苗接種繼續在世界範圍內進行當中，印度變種病毒讓法國和其他歐洲國家感到擔憂。 在面對創紀錄的新增病例和死亡人數後，葡萄牙從本周五（2日）起恢復實施夜間宵禁，世衛組織也警告歐洲國家小心預防印度變種病毒(Delta)的出現。

突尼斯在周四也再度宣布封鎖禁足令。 這是費加羅報7 月 2 日相關信息的最新報道。

世衛組織周四警告說，此際正當歐洲推出其健康通行證，以期重振旅遊業的同時，歐洲有可能因印度變種而出現新一波新冠病毒大流行的風險；至於在非洲，這種病毒感染人數正在以《一種驚人的速度增加》。

面臨因這種變異病毒而重新出現疫情大流行的葡萄牙，已決定從周五開始在包括里斯本在內的 45 個城市重新實行宵禁。

在突尼斯， 新冠新增病例和死亡人數創新高。 首都突尼斯和北部海濱小鎮比塞大（ Bizerte ）周四進入部分封鎖狀態。當局下令禁止人群聚集，咖啡館和餐廳不能內用，只能在露天座位進食或外賣。

在法國，對於護理人員應該接種新冠病毒疫苗的要求聲越來越大。

法國醫院聯合會強調說，迄今為止，“只有 57% 的老年院的專業人員和 64% 的健康醫療機構專業人員至少接種了一劑疫苗。”

自7月1日以來，想要越過歐洲邊界以及三十幾個歐洲大陸國家的邊界，雖然啟程與抵達的各個國家規定不同，但都必須要出示新規定的健康通行證，持有它才能在歐洲旅行。

接種過兩劑疫苗可有效對抗印度變種病毒

根據歐洲藥品管理局 (EMA) 指出，接種過兩劑疫苗後，似乎可以預防感染率特強的印度變種病毒。目前 經過歐盟藥管局EMA 在歐盟範圍內批准了四種疫苗：輝瑞疫苗 / BioNTech莫德納疫苗(Moderna)、阿斯利康和強生疫苗。