台灣傳獲1000萬劑疫苗 德國政府暗地使力助成洗糟糕名聲

路透社指鴻海集團創辦人郭台銘和台積電周五（7/2）與德國生技公司BioNTech代理商復星醫藥達成初步協議並簽署法律文件，各採購BioNTech疫苗（BNT，即輝瑞疫苗）500萬劑。報道引述消息人士說，德國政府其實一直暗中推動BioNTech與台灣方面協商，不願留下“被中國施壓而拒售疫苗給台灣”的名聲。

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據路透社報道，台積電及鴻海與復星醫藥達成購買各500萬劑BNT疫苗的初步協議。路透社指此為三位知情人士周五透露消息，台積電以及鴻海永齡基金會周五已與復星醫藥旗下公司達成購買各500萬劑BNT疫苗的初步協議。

台灣5月中爆發一波最嚴重的本土新冠疫情，由於政府進口疫苗進度緩慢，目前施打疫苗人數佔總人口數約9%，包括鴻海及台積電等企業紛紛要求政府加入採購疫苗行列。

一位消息人士表示，台積電、鴻海今天與復星醫藥一間旗下公司已達成“採購初步協議”。該人士並提到，初步協議“包括了相關法律文件”。

去年BNT和復星醫藥簽訂協議，BNT疫苗在大中華地區由復星醫藥代理，包括中國大陸，香港、澳門及台灣。

據另一位消息士稱，“德國政府並不希望被認為因為中國壓力而不賣疫苗給台灣，....德國政府一直在努力幫助加快談判進程。”

針對上述報導，台積電透過電子郵件表示“仍在進行中，目前沒有進一步息可以提供”。鴻海及復星醫藥則未能及時給予回復。

上個月台灣發函授權台積電以及鴻海永齡基金會代表台灣政府洽談購買德國BNT疫苗各500萬劑。當天總統蔡英文接見台積電董事長劉德音和鴻海集團創辦人郭台銘，達成未來進口的1,000萬劑BNT疫苗必須是原廠製造、原廠包裝並直送台灣共識，交貨期程越快越好。

由於目前全球疫苗供應緊張，復星是大中華區的疫苗獨家代理商，能夠搶先一步與其簽約，可以確保疫苗分發的優先權。

路透社說，疫苗已成為兩岸政治角力的最新戰場，上個月繼日本向台灣捐贈120萬劑阿斯利康疫苗後，美國也贈送台灣250萬劑莫德納(Moderna)疫苗，以解決台灣疫苗不足的燃眉之急。

據蘋果日報今天報道稱，路透社引述的消息人士強調，這些疫苗會從德國製造商直接運往台灣。其中2名消息人士表示，雖然全球疫苗供應吃緊，但復星醫藥是中國和台灣的獨家代理商，可以確保疫苗分銷優先級。

該報道引述路透指出，台灣政府此前表示，所有BNT疫苗都應該“原廠生產、原封包裝、直送台灣”。數月來，台灣政府試圖直接向BioNTech公司訂購疫苗，並指責中國干預了台灣與BioNTech今年早前達成的協議；面對疫苗短缺輿論壓力，台灣政府日前才同意郭台銘與台積電代表出手爭取疫苗，之後以捐贈的形式交由台灣政府分配。

鴻海、上海復星都未回應路透詢問，台積電則以簡短電郵回應，疫苗爭取仍在進行中，沒有進一步消息可提供。

該報道還說，另1名消息人士告訴路透社，德國政府一直在努力幫助台灣取得BNT疫苗、推動雙方談判，“德國政府不想留給人‘因為中國施壓而不賣疫苗給台灣’的印象，所以持續敦促生技公司加快和台灣協商”。對此，德國外交部拒絕評論。