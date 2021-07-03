意大利300醫護入稟法庭 狀告當局強制性打疫苗違法

300名意大利衛生工作者已訴諸法庭，要求取消醫療和保健人員必須接種新冠肺炎病毒疫苗的官方規定。庭審已經定下日期，7月14日第一次庭上激辯。此案例或成為歐洲第一起醫護人員將政府告上法庭事件，訴訟指控政府以威脅方式規定特定職業人員必須接種疫苗違法。

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據法新社消息，該訴訟是以倫巴第大區布雷西亞、克雷莫納、貝加莫和曼圖亞的醫療工作者名義向布雷西亞（北部）行政法庭提出的。

據當地布雷西亞日報援引提起訴訟的憲法律師丹尼爾-格拉納拉（Daniele Granara）的話解釋說，"這不是一場打不打針的戰鬥，而是一場捍衛民主自由的戰鬥。” 該憲法律師說，"當局強迫人們打疫苗，否則有無法再從事他們的職業的危險。”

這位憲法律師還正在在為幾十名因拒絕接種疫苗而被停職的醫護衛生工作者辯護。

根據4月生效的一項法律規定，"在公共和私營的社會醫療衛生設施、藥店、泛醫藥藥店和私人診所工作的人有義務接受疫苗接種。如果不遵守規定，法律規定涉事者如果從事與公眾接觸的工作，將被分配到另一個部門；或者如果僱主沒有新的任務可以提供，將被停薪。”

除了老人和弱勢群體之外，護理人員-以及教師-，也是意大利第一批應接受疫苗接種的人。

到目前為止，意大利已經施打了5270萬劑疫苗。大約1950萬意大利人接種了疫苗，佔12歲以上人口的36%。

根據Covid-19緊急委員會的最新數據，在衛生部門的190萬僱員中，有45,750人（2.3%）仍在等待施打首劑或單劑疫苗。