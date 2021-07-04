塞浦路斯爆史上最大森林火災 求救鄰國飛機救援

地處地中海東部的島國塞浦路斯（Cyprus）3日爆發的森林大火延燒至今，目前已發現4人死亡，多棟民宅被毀。官員表示，這是該國史上最嚴重的火災。當局疏散數個村莊；希臘、以色列等國家都派出消防飛機馳援。

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據塞浦路斯環境部表示，這場始於當地時間周六下午出現火苗後，火勢橫掃特魯多斯山脈（Troodos）南側山麓地區，至少已經延燒40公里，在75公里外的首都尼科西亞（Nicosia）都能看到滾滾濃煙。

大火影響山腳下的6個社區，已迫使8個山區村莊撤離，摧毀數10棟房屋，燒毀50平方公里的松樹林和果園，地區緊急斷電。

當地林業部官員指出，該大火是塞浦路斯有史以來最嚴重的森林火災。相關單位正在盡全力防止大火燒過山脈，在蔓延至塞浦路斯最高峰 “達馬查拉斯”（Machairas） 前控制火勢；救難人員在特羅多斯山脈（Troodos）拉納卡區（Larnaca）歐多斯村（Odos）外發現4具燒焦的屍體。

內政部長努利斯（Nicos Nouris）告訴記者：“所有跡象都指向他們就是我們從昨天起一直在找的4名失聯者”。據信4人都是埃及國民。

塞浦路斯總統阿納斯塔西亞迪斯（Nicos Anastasiades）在推特上說，“這是一場悲劇”，並稱這是“自1974年以來最大的火災”。而塞浦路斯就是在那年被一分為二，北部1/3遭土耳其裔控制的。

阿納斯塔西亞迪斯表示，這次大火導致 “人命損失”、財產與林地被毀，“政府將立即提供援助給受害者及其家屬”，不會拋下任何人。

塞浦路斯政府周六已向歐盟成員國和鄰國以色列尋求援助。歐盟的危機管理負責人雷納希克（Janez Lenarcic ）當天表示已出動歐盟空中消防力量，意大利與希臘都派出了消防飛機加入滅火行動。歐盟也承諾提供 “哥白尼衛星”（Copernicus），協助受影響地區的損害評估地圖。以色列總理班奈特（Naftali Bennett）表示已經收到來自尼科西亞的求助，將在周日（4日）派遣消防飛機至塞浦路斯協助。

努利斯 “謹慎樂觀” 地認為將在擊退大火方面取得進展，但預計當天晚些時候的強勁風勢可能會阻礙行動。

相關單位目前仍在調查起火原因，由於塞浦路斯上周遭遇嚴重熱浪侵襲，出現超過40度的炎熱高溫，因此不排除是高溫造成野火事故。

當地媒體報導，一名男子因涉嫌縱火遭到逮捕。據警方表示，目前正在審訊這名67歲的男子，懷疑有可能是人為縱火導致這場災害。

資料顯示，塞浦路斯上一次發生森林大火是在2016年6月，大火也是發生在塞浦路斯的中部地區--特羅多斯山區，因強風和高溫而得以蔓延。森林大火給附近的村莊造成嚴重損失。另有一名消防員因消防車翻車而死亡。希臘、英國和以色列均派出飛機前往塞浦路斯，幫助滅火。