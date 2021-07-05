德國人口多樣化話你知

德國的人口正變得越來越多樣化。根據剛剛公布的官方數據，該國每四名居民中就有一名有移民背景，而2009年的數字為19%，遠不足四分之一。

廣告 繼續瀏覽後續

據本台常駐德國記者報道稱，德國及其充滿活力的勞動力市場正吸引着越來越多的外國人，尤其是歐洲其他國家的人。今天，26%的德國人口是外國人或其父母有移民背景，而2009年這一比例為19%。

這一增長主要是由於歐洲年輕人和逃離戰爭以及衝突地區的人進入德國勞動市場。德國在2015年夏季至2016年春季期間接待了100萬來自敘利亞、伊拉克和阿富汗的難民。此後，在土耳其和歐盟達成協議後，隨着巴爾幹路線的關閉，這種人員流動已經枯竭。

近年來，許多年輕的西班牙人、意大利人和希臘人也在就業招徠吸引下來到德國各大城市，特別是在德國南部更多吸引歐洲勞力。

這種增長在全國範圍內遠非一致。例如，在德國北部的不來梅，36.5%的人口是由移民組成的。漢堡以34%緊隨其後，柏林則有33%的居民有移民背景。

但另一方面，在前東德，有移民背景的人數歷來很低。在這些地區，極右翼的AFD黨正在動員反對移民，在圖林根、薩克森-安哈爾特和梅克倫堡-前波莫瑞，外國人只佔當地人口的8%。

據該報道，在人口的來源方面也有很大不同。土耳其人仍然是最大的移民群體，有土耳其移民背景的人口佔13%，波蘭人佔11%，俄羅斯人佔7%。在德國的外國人中只有5%是非洲人或有來自非洲大陸的親屬。