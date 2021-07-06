教皇方濟各術後恢復好：今天吃了早飯看了報紙走了幾步

據羅馬教廷梵蒂岡今天在一份聲明中說，周日接受結腸手術的教皇方濟各星期二早上吃了早餐，看了報紙，走了幾步。教皇手術後痊癒恢復良好。

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據法新社引述教廷的公告說，這位84歲的教皇昨天晚上休息得很好。今天早上他吃了早餐，看了一些報紙，然後起來散步了，常規檢查顯示是好的。

據梵蒂岡周一解釋說，梵蒂岡安排的手術是為了治療有癥狀的結腸憩室狹窄，在手術後，教皇預計將繼續在羅馬的蓋梅利醫院住院，"除非有併發症，否則預計住院一周左右。

據意大利媒體周二報道，為教皇進行手術的外科醫生首先進行了腹腔鏡手術，這種手術可以通過一個切口插入器械，但最終不得不採用更進一步的傳統手術。但方濟各不需要做結腸造口術，術後也沒有出現發燒。據醫生說，方濟各接受了左結腸切除術，全身麻醉下手術持續了約三個小時。

據該報道，外科醫生醫治方濟各使用的主要手術技術，依賴內窺腹腔鏡與手術器械結合使用。然而，據意大利媒體報道，由於教皇腹部存在之前手術留下的疤痕，醫療團隊不得不改變方法。

方濟各在傑梅利醫院十樓的一個房間養息，這也是教皇約翰-保羅二世生前使用的房間，保羅二世在該醫院接受了幾次手術，包括1981年遭遇未遂暗殺但受傷和1992年的結腸腫瘤手術。

法新社說，這個房間被昵稱為 "梵蒂岡三號"，因為約翰-保羅二世曾多次逗留，他曾被迫放棄了他在梵蒂岡和羅馬附近的甘道夫城堡的前兩處住所，套房裡有一個帶祭壇的小休息室。

據Il Corriere della Sera日報報道，教皇希望將手術安排在夏天開始時進行，因為那時他的公務比較少，這樣他就可以安靜地養病。教皇已經暫停了周三的一般性佈道祈禱會，目前他的下一次正式約會定在周日，並有傳統的天使祈禱。如果像預期的那樣，他在那一天仍然住院，他可以像約翰-保羅二世一樣，從醫院的窗戶宣說祈禱詞，而不是通常從俯瞰聖彼得廣場的使徒宮的窗戶佈道。